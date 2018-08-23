Фото: barnaul.org

Церемония возложения цветов в честь 75-й годовщины победы советских войск в Курской битве состоялась 23 августа у Мемориала Славы в Барнауле.

В мероприятии приняли участие горожане, глава краевой столицы Сергей Дугин, спикер АКЗС Александр Романенко, руководители силовых ведомств, представители ветеранских и общественных организаций, курсанты военно-патриотических объединений.

Согласно данным городского комитета по социальной поддержке населения, в Барнауле в настоящее время проживают 12 участников событий на Курской дуге.

В преддверии годовщины победы в Курской битве ветераны получили поздравительные открытки от губернатора Курской области Александра Михайлова, а также подарок и поздравление от главы города Барнаула Сергея Дугина.