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Родители учеников барнаульской гимназии № 40 намерены избавиться от вышки сотовой связи на крыше образовательного учреждения, которая должна заработать с 1 сентября этого года. Они уже направили коллективную жалобу в адрес врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, а также планируют привести своих детей на занятия в шапках из фольги, пишет "Российская газета".

Родители о станции МТС на крыше гимназии узнали за две недели до начала учебного года, когда конструкция уже фактически была возведена. Как оказалось, оператор в погоне за покрытием сигнала взял в аренду часть крыши, получив соответствующее разрешение от городского комитета по образованию. Для гимназии это дополнительные 12,5 тыс. рублей дохода ежемесячно, а для родителей — повод для беспокойства за здоровье детей.

"Представители оператора заверили, что никакой угрозы здоровью людей нет. К тому же Роспотребнадзор проведет все необходимые замеры, и только при положительном санитарном заключении оператор подключит вышку", — прокомментировал ситуацию директор гимназии Александр Овсиевский.

Разрешение на установку базовой станции на крыше школы выдал городской комитет по образованию Барнаула, представители которого выступили и в роли экспертов. Они дали заключение, что такое оборудование не ухудшит условий обучения детей и не нарушит 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ".

Как сообщают "Аргументы и факты на Алтае", управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю выяснило, что базовая станция сотовой связи на крыше гимназии № 40 в Барнауле установлена с нарушениями законодательства. Впрочем, речь идет о формальных недочетах. Сейчас ведомство проводит внеплановую документарную проверку, по результатам которой будут приняты меры административного реагирования.