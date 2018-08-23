Фото: mir24.tv

Летевший из Норильска в Новосибирск самолет благополучно совершил аварийную посадку утром в четверг, 23 августа, в Сургуте. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на справочную аэропорта.

"Рейс Норильск — Новосибирск благополучно сел в Сургуте. Самолет сел в 9:06 (7:06 мск)", — заявили в справочной, отметив, что никто не пострадал.

Уточняется, что самолет Embraer 170 принадлежит авиакомпании S7.

По данным местных СМИ, посадка произошла из-за отказа двигателя. На борту воздушного судна находилось 26 пассажиров и четыре члена экипажа.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, добавили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"23 августа в утреннее время в аэропорту города Сургута совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, следовавший рейсом Норильск — Новосибирск. Жертв, пострадавших и разрушений нет. По факту вынужденной посадки самолета организована доследственная проверка", — цитирует агентство текст сообщения.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснит обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.