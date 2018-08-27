В компании "Домстрой-Барнаул" сообщили о неизбежном скачке цен на первичное жилье. Отмечается, что причинами повышения цен в этом сегменте рынка недвижимости являются, прежде всего, изменения в законодательстве. О том, почему и на сколько подорожают квартиры уже в самом недалеком будущем, рассказали в офисе барнаульского застройщика.

Почему растут цены на жилье

1 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон №175-ФЗ, существенно изменивший процедуру финансирования деятельности застройщиков. Как следствие, у организаций теперь возникают дополнительные расходы, что, естественно, сказывается на стоимости квадратного метра.

Кроме того, ожидаемый в 2019 году обязательный переход на оплату долевок через счета-эскроу буквально заставит застройщиков обращаться в банки за кредитами на строительство домов, так как деньги дольщиков не будут поступать застройщику до ввода дома в эксплуатацию, а значит, у предприятий добавятся расходы на проценты по кредитам, которые также скажутся на цене квартиры.

Еще одна причина повышения цен на новую недвижимость - это систематическое подорожание строительных и горюче-смазочных материалов. Все текущие расходы, разумеется, влекут за собой скачок цен на готовый продукт.

Также отмечается, что на цене за такие квартиры гарантированно отразится повышение НДС с 18 до 20% в 2019 году. Эксперты сходятся во мнении, что застройщики в будущем году будут вынуждены снова повысить цены на жилье.

Ценовая политика компании "Домстрой-Барнаул"

Что касается компании "Домстрой-Барнаул", то застройщик был вынужден дважды за лето-2018 повышать стоимость квартир в строящихся домах по адресам Островского, 23 и Антона Петрова, 221Д. Кроме того, были изменены условия предоставления рассрочки.

Специалисты ООО СЗ "Домстрой-Барнаул" вынуждены констатировать, что цены на строящееся жилье, к сожалению, продолжат повышаться. При этом в компании застройщика напоминают, что цена в рамках заключенного договора изменениям не подлежит. Потому, если в ваших планах есть приобретение недвижимости, то такую покупку не следует откладывать в долгий ящик. Чем быстрее будет заключен договор с застройщиком, тем выгоднее для покупателя будет цена будущей квартиры.

Кроме того, благодаря заключению соглашения с ПАО "Сбербанк России" клиенты ООО СЗ "Домстрой-Барнаул" смогут приобрести недвижимость, оформив ипотечный кредит по минимальной процентной ставке.

Подробнее о строящихся объектах, а также условиях предоставления рассрочки и кредита можно узнать в офисе, на сайте или по телефонам застройщика.

ООО СЗ "Домстрой-Барнаул":

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Цены на квартиры и проектная документация компании "Домстрой-Барнаул" опубликованы на сайте компании.