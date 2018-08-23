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Три поросенка и серый волк спросили строителей, когда сдадут театр "Сказка"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Уже осенью 2019 года там сыграют новый спектакль "Золотой ключик"

Фото: Amic.ru

На строительной площадке театра кукол "Сказка" днем 22 августа рабочие на несколько минут были вынуждены прекратить работу. Специально для них коллектив учреждения культуры организовал мини-спектакль на 10 минут про волка и трех маленьких розовых поросят, ждущих нового дома. Они обратились к рабочим с просьбой не затягивать с работами, а также поздравили с прошедшим Днем строителя и вручили пригласительные билеты на спектакли театра в новом сезоне.

Работы по сносу старого здания театра подрядная организация "Селф" начала в декабре 2017 года. Согласно контракту, строительные работы должны быть завершены до 30 июня 2019 года. В подрядной организации уже заявили, что не отстают от графика, а также обещают выполнить все в срок.

К настоящему моменту старое здание уже снесено, выполнены земляные работы, подготовлено основание фундамента, гидроизоляция, подведены коммуникации. Завершено возведение металлических конструкций – каркаса здания, завершается кирпичная кладка первого этажа.

"Уже второй раз собираемся на этой площадке за этот год. Спасибо управлению по культуре и архивному делу за прекрасный перфоманс. На объекте уже выполняется кирпичная кладка первого этажа. До конца текущего года намерены завершить кирпичную кладку двух этажей, закрыть тепловой контур и приступить к внутренним работам", — рассказал директор КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" Александр Котельников.

Фасад здания будет выполнен в стиле, характерном для исторической части Барнаула. Строение планируется сделать трехэтажным. Входная зона решена традиционно для театров с кассовым вестибюлем. Далее следует входной вестибюль с гардеробом и туалетом для зрителей. Также из вестибюля можно будет попасть в игровой детский зал. Кроме того, на первом этаже будет парадная двухмаршевая лестница. На втором этаже будет фойе с интерактивной зоной для компьютерных презентаций и игр для детей. Там же будет буфет на 12 посадочных мест. Общая площадь здания составит около 3500 квадратных метров. Театр рассчитан на 203 места.

Кроме того, подрядчик в лице "Селфа" к лету следующего года благоустроит прилегающую территорию. Рядом с театром построят детскую площадку, а перед входом разместят лавочки, установят освещение и специальный карман для остановки автобусов с детьми, которых в культурное учреждение обещают привозить со всех районов Алтайского края.

По словам архитектора проекта Евгения Тоскина, строительство нового театрального здания – это уникальное событие для всей России.

"За прошедшие десять лет во многих регионах страны проводилась в основном реконструкция существующих театральных зданий и Домов культуры, в том числе и в Алтайском крае. Поэтому строительство нового театра – это действительно уникальное событие. Мы видим, как активно идет строительство, и надеюсь, что уже в ближайшем будущем мы получим пригласительные на первый спектакль", — сказал архитектор.

Первый спектакль для детей и их родителей обещают показать в сентябре 2019 года. Уже известно, что это будет постановка "Золотой ключик".

Сегодня труппа театра работает в бывшем здании кинотеатра "Родина". Однако из-за технических особенностей и отсутствия необходимого оборудования в "Родине" в прошлом сезоне не удалось показать большую часть репертуара.

"Мы не используем в полной мере свои возможности. Сейчас вынуждены ставить спектакли ограниченного формата. Не используем занавес, например. Но некоторые постановки мы разрабатываем с условиями, что в следующем году переедем в новое здание. Они ждут своего зрителя. В новом театре мы покажем всю красоту и мощь, на которую способны", — рассказала директор "Сказки" Надежда Васильева.

Отметим, что 2019 год в России официально объявлен президентом Владимиром Путиным Годом театра. Открытие нового здания Алтайского государственного театра кукол "Сказка" вошло в число главных мероприятий Года театра в России и в Алтайском крае. В "Сказке" считают, что новое здание будет прекрасным подарком всем детям Алтайского края.

Справка: Театр кукол "Сказка" был образован в 1963 году. Тогда труппу актеров набирали по объявлению и из соседних регионов. В 70-е годы по рекомендации министра культуры Екатерины Фурцевой театр переехал в здание УВД Алтайского крайисполкома на улице Пушкина, 41, где и находился до недавнего переезда в кинотеатр "Родина".

За годы существования театра на его сцене поставлено более 160 спектаклей. Сегодня в репертуаре порядка 30 постановок. Театр является дипломантом 7 международных и 13 межрегиональных фестивалей, организатором фестиваля "Театр кукол на пороге XXI века" (2000-й год), который стал традиционным для 17 сибирских городов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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