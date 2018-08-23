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Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки товаров в РФ, оценил расходы на ее создание в 205,7 миллиарда рублей за 15 лет. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на источники, знакомые с вопросом.

"Расходы на создание системы оцениваются в 205,7 миллиарда рублей за 15 лет", — заявил собеседник издания, уточнив, что 68 миллиардов — это капитальные затраты, а 137,7 миллиарда — операционные".

При этом государственные вложения не предусмотрены — расходы инвесторов планируется окупить за счет прибыли от услуг по маркировке. Так, ЦРПТ собирается брать 50 копеек без учета НДС за каждую единицу маркированного товара. Исключением станут только жизненно важные лекарства дешевле 20 рублей — их ЦРПТ промаркирует бесплатно. Также в будущем компания намерена зарабатывать на продаже аналитики.

Издание отмечает, что в среднем первые семь лет проекта каждый год центр рассчитывает получать 1,5 миллиарда рублей прибыли и выйти на окупаемость за это время при доходности 16%.

Проект маркировки стартовал в 2016 году с меховых изделий. В данный момент их и лекарства маркирует ФНС, алкоголь — система ЕГАИС, табак и обувь — ЦРПТ. Однако до 2024 года под контроль ЦРПТ перейдут все группы товаров.

ЦРПТ создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов. Он является совместным проектом USM Holdings ("Петер-сервис", 50%), ГК Ростех (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" (25%).