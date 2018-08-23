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Управление федеральной почтовой службы в Республике Алтай прокомментировало ДТП с участием ведомственного автомобиля, которое произошло накануне в селе Онгудай.

"УФПС Республики Алтай сообщает, что происшествие не отразилось на обслуживании клиентов. Все почтовые отправления в целости и сохранности доставлены по назначению. Перед выходом на маршрут все водители почтового транспорта проходят медицинское освидетельствование, автомобили — техосмотр", — проинформировали в "Почте России".

Напомним, что накануне в Онгудае произошло столкновение автомобиля "Почты России" и мотоцикла под управлением 17-летнего местного жителя.

Водитель мотоцикла с полученными травмами был доставлен в районную больницу. Госпитализация ему не потребовалась.