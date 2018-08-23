Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко ответил на несколько личных вопросов во время пресс-конференции на "Инфоруме Союза журналистов России", который проходит в четверг, 23 августа, в Барнауле.
О самой конференции мы расскажем чуть позже, а пока почитайте, как Томенко отвечал на блиц-вопросы в конце конференции.
Есть ли у вас домашнее животное:
"Есть собака джек-рассел-терьер по имени Крош. Ему семь лет, и он член семьи. Он умный, только не умеет разговаривать. Когда я ему читаю стихи, чтобы повторить, пока мы с ним гуляем, он поворачивается и будто говорит: я это уже знаю, давай другое (смеется)".
Утром спорт или поспать:
"И то и другое. Сейчас я работаю допоздна, пытаюсь выспаться, при определенной рабочей нагрузке без зарядки не обойтись. Скорее спорт, точнее, зарядка".
Бегаете по утрам:
"Бегаю, когда есть где".
Любимый фильм:
"Нет любимого".
Какая любимая баскетбольная команда:
"В баскетболе я эксперт (активно занимался этим видом спорта в молодости — прим.ред.). Я не могу на него смотреть как на игру команд. Мне не важно, кто играет, я смотрю на более глубокое: как он упал, как взял мяч, я понимаю, как трудно мяч обработать".
Море или горы:
"Сочи (смеется). И то и другое".
Место, куда хочется вернуться:
"Тянет всегда в родное место, где живешь и работаешь. Честно скажу, что за три месяца в Алтайском крае ощущение, что живу здесь года два-три. Ощущение, что я дома. И в командировках на подсознании мысль, что ехать домой – это ехать в Барнаул".
Комментарии
он в своем уме?
Думаю, вот такой открытый и честный человек и должен быть губернатором.
Он да, ты не знаю
товарища едионороса надо на экспертизу на Луговую. А вообще прикольно было если всех выскопоставленных чиновников через полиграф пропускали в прямом эфире вот рейтинги наверно бы были у передачи
няшный такой....стихи,собачки,,,,Сочи.......
За такой короткий промежуток времени, что он в крае, он уже считает его родным. Это уже что то.
Это наверное тебе надо на Луговую. О говорил все честно и откровенно, это только большой плюс.
... и ставшем родным Алтае.
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Очень быстро он новую родню находит или... где бабло там и родня.
Только он вызывает у меня доверие, своей открытостью и дружелюбием.
Голосуй за Томенко! Голосуй за бедность!
Бабло только тебе нужно, а он грамотно к проблемам края подходит и считает его уже родным.
как трогательно...
Бедным ты будешь, если работать не будешь.
Томенко тут не при чем.
Бедным ты будешь, если работать не будешь.
Томенко тут не при чем.
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Предложи работу с зарплатой равной средней по России или слабо?
Лицемерие в высшей степени. Интересно, на что он способен ради поста губернатора…
А я думал мы бедные из за хотелок единоросов к которым относится Томенко, которые налогами, пошлинами, акцизами, сборами забирают у меня больше 70% заработанного
Бегаете по утрам:
"Бегаю, когда есть где".
хмммм
.Вот что сказал один из кандидатов на пост губернатора.Участвуя в выборах, можно непосредственно влиять на власть, поддерживая тех, чьи идеи наиболее близки собственной гражданской позиции.ТАК ТО СЛОВА ВЕРНЫЕ НО ЭТО СКОРЕЕ ОТНОСИТСЯ НЕ К НАШЕЙ СТРАНЕ,ПОТОМУ ЧТО НАША ПОГАНАЯ-МАФИОЗНАЯ ВЛАСТЬ (ОПГ-ОЗЕРО,КТО НЕ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ,НАБЕРИТЕ В ПОИСКОВИКЕ,УЗНАЕТЕ) СДЕЛАЕТ ТАК ЧТО ЗА КОГО БЫ НЕ ГОЛОСОВАЛ НАРОД ПОБЕДИТ ИХ МАФИОЗНЫЙ ДРУГ.И САМОЕ ГЛАВНОЕ ГОЛОСОВАТЬ НЕ ЗА КОГО.ТОМЕНКО СТАВЛЕННИК ПУТИНА И ЕД.РОССИИ - А ЗНАЧИТ ПРЕЗИДЕНТА И ПАРТИИ КОТОРЫЕ СЧИТАЙ ЧТО УЖЕ ОТОБРАЛИ ПЕНСИИ У РОССИЯН,ДРУГИЕ КАНДИТАТЫ ПРОСТО МАРИОНЕТКИ КАК И ТОМЕНКО.БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР,КОТОРОГО ИЗБРАЛ НЕПОСРЕДСТВЕННО НАРОД ЭТО ЕВДОКИМОВ НО ВЛАСТИ ОН КОНЕЧНО НЕ НРАВИЛСЯ.ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ БЫ СЕЙЧАС ТАКОЙ ИМЕННО НАРОДНЫЙ ТО Я БЫ ПОШЁЛ НА ВЫБОРЫ А ТАК НЕ ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ ЦИРКЕ-ШАПИТО ПОД НАЗВАНИЕМ ВЫБОРЫ.P/S ПОСЛЕ СЛУЧАЯ С ЕВДОКИМОВЫМ ВЛАСТЬ ЗАПРЕТИЛА ИЗБИРАТЬ ИМЕННО НАРОДНЫХ ПРЕЗИДЕНТОВ,ГУБЕРНАТОРОВ И ПР.ДА И ПОШЛИ ОНИ НА .......
Вот увидите, ни чего хорошего не будет: поменяется просто фантик, а внутриности останутся те же!!! Я повторюсь ни чего хорошего не будет!
мы знаем это
а кометнты-то чистят