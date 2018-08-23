Четверг, 23 Август, 16:16

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,62
€ 78,2
445136
21°
Обь
152см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Читаю собаке стихи: врио губернатора Алтая Томенко рассказал о личном

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Врио главы региона ответил на вопросы о домашнем питомце, отношении к баскетболу и ставшем родным Алтае

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко ответил на несколько личных вопросов во время пресс-конференции на "Инфоруме Союза журналистов России", который проходит в четверг, 23 августа, в Барнауле.

О самой конференции мы расскажем чуть позже, а пока почитайте, как Томенко отвечал на блиц-вопросы в конце конференции.

Есть ли у вас домашнее животное:

"Есть собака джек-рассел-терьер по имени Крош. Ему семь лет, и он член семьи. Он умный, только не умеет разговаривать. Когда я ему читаю стихи, чтобы повторить, пока мы с ним гуляем, он поворачивается и будто говорит: я это уже знаю, давай другое (смеется)".

Утром спорт или поспать:

"И то и другое. Сейчас я работаю допоздна, пытаюсь выспаться, при определенной рабочей нагрузке без зарядки не обойтись. Скорее спорт, точнее, зарядка".

Бегаете по утрам:

"Бегаю, когда есть где".

Любимый фильм:

"Нет любимого".

Какая любимая баскетбольная команда:

"В баскетболе я эксперт (активно занимался этим видом спорта в молодости — прим.ред.). Я не могу на него смотреть как на игру команд. Мне не важно, кто играет, я смотрю на более глубокое: как он упал, как взял мяч, я понимаю, как трудно мяч обработать".

Море или горы:

"Сочи (смеется). И то и другое".

Место, куда хочется вернуться:

"Тянет всегда в родное место, где живешь и работаешь. Честно скажу, что за три месяца в Алтайском крае ощущение, что живу здесь года два-три. Ощущение, что я дома. И в командировках на подсознании мысль, что ехать домой – это ехать в Барнаул".

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

23.08.2018 14:51
- гость -

он в своем уме?

0  0
23.08.2018 14:53
- гость -

Думаю, вот такой открытый и честный человек и должен быть губернатором.

0  0
23.08.2018 14:54
14:51

Он да, ты не знаю

0  0
23.08.2018 14:56
- гость -

товарища едионороса надо на экспертизу на Луговую. А вообще прикольно было если всех выскопоставленных чиновников через полиграф пропускали в прямом эфире вот рейтинги наверно бы были у передачи

0  0
23.08.2018 14:56
Ируся

няшный такой....стихи,собачки,,,,Сочи.......

0  0
23.08.2018 14:57
Андрей

За такой короткий промежуток времени, что он в крае, он уже считает его родным. Это уже что то.

0  0
23.08.2018 14:59
14:56

Это наверное тебе надо на Луговую. О говорил все честно и откровенно, это только большой плюс.

0  0
23.08.2018 15:00
- гость -

... и ставшем родным Алтае.
**********************************************
Очень быстро он новую родню находит или... где бабло там и родня.

0  0
23.08.2018 15:02
Алена

Только он вызывает у меня доверие, своей открытостью и дружелюбием.

0  0
23.08.2018 15:02
- гость -

Голосуй за Томенко! Голосуй за бедность!

0  0
23.08.2018 15:03
15:00

Бабло только тебе нужно, а он грамотно к проблемам края подходит и считает его уже родным.

0  0
23.08.2018 15:05
таня

как трогательно...

0  0
23.08.2018 15:05
15:02

Бедным ты будешь, если работать не будешь.
Томенко тут не при чем.

0  0
23.08.2018 15:07
- гость -

Бедным ты будешь, если работать не будешь.
Томенко тут не при чем.
____________
Предложи работу с зарплатой равной средней по России или слабо?

0  0
23.08.2018 15:09
Прохожий

Лицемерие в высшей степени. Интересно, на что он способен ради поста губернатора…

0  0
23.08.2018 15:09
- гость -

А я думал мы бедные из за хотелок единоросов к которым относится Томенко, которые налогами, пошлинами, акцизами, сборами забирают у меня больше 70% заработанного

0  0
23.08.2018 15:45
- гость -

Бегаете по утрам:

"Бегаю, когда есть где".

хмммм

0  0
23.08.2018 15:48
злой пенсионер

.Вот что сказал один из кандидатов на пост губернатора.Участвуя в выборах, можно непосредственно влиять на власть, поддерживая тех, чьи идеи наиболее близки собственной гражданской позиции.ТАК ТО СЛОВА ВЕРНЫЕ НО ЭТО СКОРЕЕ ОТНОСИТСЯ НЕ К НАШЕЙ СТРАНЕ,ПОТОМУ ЧТО НАША ПОГАНАЯ-МАФИОЗНАЯ ВЛАСТЬ (ОПГ-ОЗЕРО,КТО НЕ ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ,НАБЕРИТЕ В ПОИСКОВИКЕ,УЗНАЕТЕ) СДЕЛАЕТ ТАК ЧТО ЗА КОГО БЫ НЕ ГОЛОСОВАЛ НАРОД ПОБЕДИТ ИХ МАФИОЗНЫЙ ДРУГ.И САМОЕ ГЛАВНОЕ ГОЛОСОВАТЬ НЕ ЗА КОГО.ТОМЕНКО СТАВЛЕННИК ПУТИНА И ЕД.РОССИИ - А ЗНАЧИТ ПРЕЗИДЕНТА И ПАРТИИ КОТОРЫЕ СЧИТАЙ ЧТО УЖЕ ОТОБРАЛИ ПЕНСИИ У РОССИЯН,ДРУГИЕ КАНДИТАТЫ ПРОСТО МАРИОНЕТКИ КАК И ТОМЕНКО.БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР,КОТОРОГО ИЗБРАЛ НЕПОСРЕДСТВЕННО НАРОД ЭТО ЕВДОКИМОВ НО ВЛАСТИ ОН КОНЕЧНО НЕ НРАВИЛСЯ.ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ БЫ СЕЙЧАС ТАКОЙ ИМЕННО НАРОДНЫЙ ТО Я БЫ ПОШЁЛ НА ВЫБОРЫ А ТАК НЕ ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ ЦИРКЕ-ШАПИТО ПОД НАЗВАНИЕМ ВЫБОРЫ.P/S ПОСЛЕ СЛУЧАЯ С ЕВДОКИМОВЫМ ВЛАСТЬ ЗАПРЕТИЛА ИЗБИРАТЬ ИМЕННО НАРОДНЫХ ПРЕЗИДЕНТОВ,ГУБЕРНАТОРОВ И ПР.ДА И ПОШЛИ ОНИ НА .......

0  0
23.08.2018 15:52
Гость

Вот увидите, ни чего хорошего не будет: поменяется просто фантик, а внутриности останутся те же!!! Я повторюсь ни чего хорошего не будет!

0  0
23.08.2018 15:56
- гость -

мы знаем это

0  0
23.08.2018 16:08
- гость -

а кометнты-то чистят

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:12
Нагорный парк в Барнауле готовы благоустроить досрочно 0
16:03
Про Алтай говорить часами: Томенко назвал преимущества и проблемы региона 3
15:53
Военно-транспортный самолет впервые в России совершил посадку на шоссе 0
15:40
Провал образовался на недавно отремонтированной аллее в Барнауле 0
15:31
Полный охват: достижения МФЦ Алтайского края за семь лет в инфографике 7
15:22
Три поросенка и серый волк спросили строителей, когда сдадут театр "Сказка" 0
15:13
Снег и +30 градусов: предварительный прогноз на сентябрь в Алтайском крае 0
15:02
"Почта России" прокомментировала ДТП с участием своего авто в Горном Алтае 0
14:50
Читаю собаке стихи: врио губернатора Алтая Томенко рассказал о личном 21
14:33
СМИ: расходы на создание системы маркировки в РФ превысят 200 млрд руб. 4
14:23
Ученики барнаульской гимназии наденут шапки из фольги на 1 сентября 27
14:15
Летевший в Новосибирск самолет совершил аварийную посадку в Сургуте 1
14:05
От уличной до вечерней моды: модные тренды – 2018 0
14:04
75-ю годовщину победы на Курской дуге в Барнауле почтили возложением цветов 2
13:49
Мошенники украли у рубцовчанки более 200 тысяч рублей 0
13:33
Барнаул принимает масштабный медиафорум Союза журналистов России 0
13:24
Китай ввел ответные пошлины в 25% на товары из США 3
13:11
Барнаульцы жалуются на затапливаемую "зебру" на отремонтированной дороге 5
13:02
Есть рамки: Томенко высказался об экстремистских уголовных делах в Барнауле 33
12:50
Трамп рассказал о своей единственной ошибке на выборах 2016 года 1
12:34
Разозлила, прося денег: СК сообщил подробности убийства женщины в Барнауле 2
12:23
Стала известна "начинка" самого дешевого iPhone из новой линейки 0
12:12
Жара под +30 градусов вернется в Алтайский край на этой неделе 0
12:01
Тело мужчины обнаружили в барнаульской сауне 0
11:47
Тарифы на первой платной парковке в Барнауле уменьшат в три раза с сентября 15
11:33
"Смотрю на фото, вспоминаю нас": мошенники орудуют через мессенджеры 1
11:22
Путин рассказал о поездке на свадьбу в Австрию 9
11:20
Как получить боксерские перчатки с автографом Николая Валуева 0
11:13
Барнаульцы поклонились иконе Божией Матери "Умягчение злых сердец" 6
11:04
Центробанк РФ увеличил закупки золота до максимума с начала года 6
10:52
Всплеск "пьяных" ДТП в Алтайском крае: ГИБДД бьет тревогу 17
10:41
ХК "Алтай" начнет сезон в Красноярске из-за проблем с двумя аренами 0
10:33
Российский альпинист погиб от удара молнии на Эльбрусе 0
10:23
Где и когда в Барнауле женщин бесплатно проверят на рак груди 0
10:14
Кадыров: команда о нападении на полицейских поступила из-за рубежа 20
10:03
Риск роста цен на бензин в России назвали минимальным 4
09:51
В НАТО заявили, что не угрожают России 4
09:41
В помощь первокурснику: в барнаульском "политехе" пройдет школа тьюторов 6
09:38
Трассу под Барнаулом перекроют на четыре часа из-за военных 3
09:30
Барнаульская строительная компания признана "Лидером отрасли" 2
09:28
В Раде заявили, что военный парад в Киеве вызовет "землетрясение в Кремле" 49
09:17
Юный мотоциклист врезался в микроавтобус "Почты России" в Горном Алтае 1
09:12
В США опубликовали видео сброса ядерной бомбы истребителем F-15 3
08:57
Создатели "Теории большого взрыва" сообщили о закрытии сериала 2
08:41
Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию Курской битвы 1
08:23
СМИ: операторы решили переложить затраты по "закону Яровой" на Google 2
08:17
Где в Барнауле купить нижнее белье и купальники со скидкой до 50% 0
08:06
Пробная перепись населения – 2018: когда её проведут и как принять участие 0
07:50
Алтайским муниципалитетам будут по-новому давать дотации 1
07:34
Многодетная семья осталась "на улице": болезнь, долги, безысходность 140
07:22
Квартиру с элементами из мрамора и дуба продают в Барнауле за 12,5 млн руб. 2
07:15
Идем голосовать: выборы губернатора Алтайского края в новом проекте Amic.ru
Регион в ожидании нового губернатора
07:03
Огненная дуга: фотохроника Курской битвы 6
06:48
Новый тренд: ссузы и колледжи стали популярны у выпускников Алтайского края 7
06:32
Зато не как у всех: подборка сумасшедшего дизайна интерьеров 2
06:23
Центр Барнаула избавили от непрогнивших деревьев ради комфортной среды 39
06:14
Дожди и грозы не покинут Алтайский край 23 августа 0
06:10
"Динамо" впервые в истории вышло в 1/16 финала Кубка России по футболу 5
06:01
Это была личная трагедия: Иван Нифонтов о карьере и дальнейших планах 3
05:06
Ученые выяснили, почему у яиц есть тупой и острый конец 2
04:05
Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июле до 6 млн человек 1
03:05
Названы наставники нового сезона шоу "Голос" на Первом канале 3
02:08
Глава МИД Украины заявил, что страна находится в состоянии войны с Россией 1
01:13
СМИ: Credit Suisse заморозил активы РФ на $5 млрд из-за санкций 3
00:23
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров года 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.