Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко ответил на несколько личных вопросов во время пресс-конференции на "Инфоруме Союза журналистов России", который проходит в четверг, 23 августа, в Барнауле.

О самой конференции мы расскажем чуть позже, а пока почитайте, как Томенко отвечал на блиц-вопросы в конце конференции.

Есть ли у вас домашнее животное:

"Есть собака джек-рассел-терьер по имени Крош. Ему семь лет, и он член семьи. Он умный, только не умеет разговаривать. Когда я ему читаю стихи, чтобы повторить, пока мы с ним гуляем, он поворачивается и будто говорит: я это уже знаю, давай другое (смеется)".

Утром спорт или поспать:

"И то и другое. Сейчас я работаю допоздна, пытаюсь выспаться, при определенной рабочей нагрузке без зарядки не обойтись. Скорее спорт, точнее, зарядка".

Бегаете по утрам:

"Бегаю, когда есть где".

Любимый фильм:

"Нет любимого".

Какая любимая баскетбольная команда:

"В баскетболе я эксперт (активно занимался этим видом спорта в молодости — прим.ред.). Я не могу на него смотреть как на игру команд. Мне не важно, кто играет, я смотрю на более глубокое: как он упал, как взял мяч, я понимаю, как трудно мяч обработать".

Море или горы:

"Сочи (смеется). И то и другое".

Место, куда хочется вернуться:

"Тянет всегда в родное место, где живешь и работаешь. Честно скажу, что за три месяца в Алтайском крае ощущение, что живу здесь года два-три. Ощущение, что я дома. И в командировках на подсознании мысль, что ехать домой – это ехать в Барнаул".