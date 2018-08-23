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Снег и +30 градусов: предварительный прогноз на сентябрь в Алтайском крае

, ИА "Амител"
При этом средняя месячная температура и количество осадков в регионе будут на уровне нормы

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Предварительный прогноз на предстоящий сентябрь в Алтайском крае предоставили порталу Amic.ru в региональном главке МЧС России — в первый осенний месяц в регионе возможна и жара выше +30 градусов, и мокрый снег.

Согласно имеющимся данным, средняя месячная температура воздуха в регионе в первый осенний месяц ожидается на уровне +7…+12 градусов, что около нормы. Нормой, к слову, для Алтайского края являются среднесуточные температуры в диапазоне +9…+12,5 градусов.

"В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +9...+14 градусов до +1…+6 градусов, местами заморозки до 0…-3 градусов, днем от плюс +21…+26 градусов, по юго-западу Алтайского края от плюс +31 градуса до +7…+12 градусов, в третьей декаде постепенное понижение температуры воздуха ночью до -2…+3 градусов, днем до плюс +4…+9 градусов", — говорится в предварительном прогнозе.

Что касается месячного количества осадков, то оно предполагается около нормы (для Алтайского края норма составляет 16-63 миллиметра — прим ред.), по юго-востоку территории – больше нормы (18-40, в предгорных районах 41-94 миллиметра).

Дожди различной интенсивности, местами грозы прогнозируются в отдельные дни первой декады и в большинстве дней второй и третьей декад сентябре. При этом в третьей декаде также возможен мокрый снег.

Говоря о рисках, связанных с погодными условиями, то, по информации МЧС, при выпадении обильных осадков на территории края, а также в Республике Алтай возможны колебания уровней воды, но без достижения критических отметок.

Также в сентябре сохранится риск возникновения лесных пожаров.

"Наибольшее количество очагов лесных пожаров возможно в Первомайском, Бийском, Павловском, Залесовском, Тальменском районах, что обусловлено наличием большого количества населённых пунктов. Высока вероятность перехода трансграничных пожаров с территории Республики Казахстан на территорию Алтайского края", — уточняют в экстренном ведомстве.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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