Фото: instagram.com/urb_ex/

Внушительный провал появился на отремонтированной аллее проспекта Ленина. Информацию об этом накануне опубликовал барнаулец Евгений Кучинев в своем Instagram-аккаунте.

Очевидцы отметили, что ходить рядом с этой ямой опасно.

"Под плиткой пустота", — подписал снимок Евгений.

Также он отметил, что уже на следующий день провал огородили. При этом барнаулец не рекомендует ходить вблизи него по просевшей плитке.

Напомним, недавно на этом месте прокладывали коммуникации. Предположительно, земля под плиткой просела, и образовался провал.