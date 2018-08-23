Фото: barnaul.org
Работы по благоустройству Нагорного парка в Барнауле выполнены более чем на 60%, проинформировали в пресс-центре городской администрации.
Накануне здесь состоялось выездное заседание Общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды", которую возглавляет замглавы Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
В ходе мероприятия был проверен ход работ, проводимых в рамках третьего этапа реконструкции Нагорного парка, на что выделено более 40 миллионов рублей.
В данный момент в Нагорном парке продолжается укладка плиточного покрытия проездов, тротуаров и площадок на территории храма, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, установка ограждения по террасам и парку, ведется монтаж фундаментов под опоры наружного освещения, осуществляется подготовка участков для разбивки газонов.
Как заверила начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова, все намеченные планы будут реализованы уже в октябре, хотя муниципальным контрактом завершение работ предполагается в декабре.
Комментарии
Когда будет обещенная парковка перед лестницей? На Спартак-2 через каждый метр остановка запрещена, и делайте что хотите! Машины оставлять на Сахарова?
Конечно, что бы быстрей бабосы получить пока еще что нибудь разваливаться не начало)))
парковка перед лестницей. а что на этой лестнице делать вообще? зачем она?
Какое опережение графика? Что за "Словоблудие"? Старые огрехи ещё не устранили. -Защиту от оползней грунта на склонах.
Завал ограждений на нижнем ярусе Набережной. Укладку покрытия на террасах со стороны набережной.
Где "Чёртово колесо" и "игровые" площадки обещанные по проекту?