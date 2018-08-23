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Работы по благоустройству Нагорного парка в Барнауле выполнены более чем на 60%, проинформировали в пресс-центре городской администрации.

Накануне здесь состоялось выездное заседание Общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды", которую возглавляет замглавы Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

В ходе мероприятия был проверен ход работ, проводимых в рамках третьего этапа реконструкции Нагорного парка, на что выделено более 40 миллионов рублей.

В данный момент в Нагорном парке продолжается укладка плиточного покрытия проездов, тротуаров и площадок на территории храма, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, установка ограждения по террасам и парку, ведется монтаж фундаментов под опоры наружного освещения, осуществляется подготовка участков для разбивки газонов.

Как заверила начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова, все намеченные планы будут реализованы уже в октябре, хотя муниципальным контрактом завершение работ предполагается в декабре.