Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко принял участие в Инфоруме Союза журналистов России, который проходит в четверг, 23 августа, в Барнауле.
Алтай – регион, о котором можно рассказывать часами – с этих слов начал пресс-конференцию с региональными журналистами Виктор Томенко. Часами не получилось — время было ограничено. Но он успел ответить на много вопросов.
Так, его спросили, что он считает преимуществом региона.
"Главное преимущество, что мы с вами тут живём, а не в другом регионе. Много и других преимуществ, но это главное, мы его по полной программе постараемся использовать. Гордиться краю тоже есть чем. Это земляки, которые по всей стране и миру славили или славят край. Есть достижения в экономике, в соцсфере, культуре, науке", — ответил Томенко.
Сказал он и о проблемах. Одна из главных — низкие заработные платы.
"В крае должно появляться больше предприятий, готовых платить выше, чем в среднем. Пусть ненамного, но она будет подтягивать среднюю по краю. Поднимется реальная — поднимем бюджетникам. Но легко говорить, но трудно сделать", — признал Томенко.
Потенциал он видит в развитии промышленных и аграрных предприятий. Будет зарплата — будут и кадры.
"Сегодня ребята хотят вырваться за пределы региона. Соседние регионы живут совсем на другом уровне. Так что за кадры надо биться. Какие бы программы ни вводили — "Земский доктор", "Сельский фельдшер" — только за миллион (рублей, который дают по программе врачам за переезд в село на работу на пять лет — прим.ред.) в село и будут ехать работать, но на всех денег не хватит", — подчеркнул врио главы региона.
Что касается помощи бизнесу, то тут Виктор Томенко призвал соблюдать баланс. Например, на вопрос, как региональной власти надо поддерживать строительство, он ответил, что это частный бизнес и он работает на свой частный интерес. Но, конечно, власти должны его поддерживать в плане создания инфраструктуры, межотраслевого взаимодействия.
То же касается и поддержки промышленности через специальный фонд, который работает на Алтае и предоставляет предприятиям денежные средства.
"Надо ли увеличивать объемы финансирования — вопрос дискуссионный, это же народные деньги, общественные финансы. И мы в размышлении, куда эти деньги направить: дать бизнесменам или вложить в дорогу, по которой ездят десятки тысяч человек. Если это разовая поддержка — подтолкнул и пошли работать, то да. Но если речь о том, что мы с кресла подниматься не будем, пока вы нам помощь не окажете, — совсем другое дело. И подход (в финансовой помощи — прим.ред.) нужен аккуратный", — подчеркнул Томенко.
Он сообщил также, что посетил больше половины муниципалитетов края. Увидел все важные проблемы: дороги, подготовка к зиме, посевная и другие.
"Высшим начальникам (имеет в виду министров и начальников краевых управлений — прим.ред.) надо чаще бывать на месте (в городах и селах Алтая — прим.ред.), чувствовать нерв, реальную обстановку", — добавил Виктор Томенко.
Также врио главы региона спросили, читает, слушает и смотрит ли он СМИ. Да, ответил. Читает федеральные, краевые и районные газеты, сетевые информационные ресурсы, смотрит местные и федеральные новостные каналы. И даже оппозиционные СМИ, такие как "Дождь" и "Эхо Москвы".
Томенко отметил, что когда приехал в регион, ощутил на себе информационный обвал по поводу своей персоны.
Характеризуя алтайские СМИ, Томенко подчеркнул, что система выстроена и работает нормально, но призвал лучше проверять информацию перед публикацией.
"СМИ, как четвертая власть, должны быть свободными, компетентными, ответственными (…). Что касается качества информации, то иногда следовало бы более ответственно подходить к проверке фактов. В нашей с вами работе комментарии свободны, но факты священны", — сказал Томенко.
Отметим, что это была пока первая пресс-конференция Томенко. И она оставила положительное впечатление.
Комментарии
Барнаул может стать транспортным узлом, но не станет так как это отберет деньги у Новосибирска.
Отказ от таежного союза может помочь Алтайскому краю но этого то же не будет.
Так что перспектив у самого больного, бедного и жирного края никаких нет к сожалению
"Это земляки, которые по всей стране и миру славили или славят край." Это точно, только те кто вырвался отсюда смогли чего то достичь
Программа земский и сельский доктор вообще просто фикция так как медики и так которые жили в сельской местности просто переезжали в другой райцентр
А мне кажется, что Виктор Петрович все сказал по факту. Да и к нему довеия больше чем к остальным.
И в крае можно достичь высот, если захотеть.
Томенко заложник Единой России. И какой бы человек сегодня в нашем крае не руководил, коренного изменения не будет. Пока не перестанем петь дифирамбы Путину, Единой России ничего не изменится. Так что голосовать за эту кандидатуру я лично не стану.
Остальные боты на обед пошли?
Вот как раз Томенко что то сделать может для края. Вас никто не заставляет идти голосовать за него. Просто нужно понять, что он единственный кандидат, который может помочь.
23.08.2018 16:28
Откуда такая уверенность?
А ты программу открой и почитай, тогда поймешь.
23.08.2018 16:32
16:30
+100000000000!!!
Пока Виктор Петрович не пообещает каждый год выбивать из Росавтодора деньги на расширение М52 по 10 км в год - не буду за него голосовать. В нулевые каждый год расширяли трассу, до Сибирского дошли и все. Там и стоим уже сколько лет. И бьемся бьемся на этой узкой трассе смерти, никому дела нет
Мне вот больше вот эта его фраза об Алтае понравилась: все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя. Замечательно Томенко высказался.
23.08.2018 16:32
Ссылочку можно?
"Главное преимущество, что мы с вами тут живём, а не в другом регионе. Много и других преимуществ, но это главное, мы его по полной программе постараемся использовать. Гордиться краю тоже есть чем. Это земляки, которые по всей стране и миру славили или славят край. Есть достижения в экономике, в соцсфере, культуре, науке", — ответил Томенко.
************************************************************************************************
Обо всём и ни о чём конкретно. В любом субъекте России можно сказать эти слова и часами блаблабла.
Остальные боты на обед пошли?
Ждут смс от банка о денежном переводе)
Конкретно Виктор Петрович пришемил хвосты местной коррупционной шушаре, что аж круглые сутки вопят хоть за кого голосововать, только не за него.
"Главное преимущество, что мы с вами тут живём, а не в другом регионе. Много и других преимуществ, но это главное, мы его по полной программе постараемся использовать. Гордиться краю тоже есть чем. Это земляки, которые по всей стране и миру славили или славят край."
Как это может вывести регион из нищеты?
Конкретно Виктор Петрович пришемил хвосты местной коррупционной шушаре
Сейчас расплачусь от умиления)))
И в крае можно достичь высот, если захотеть.
_______
Хотение мало, и история нам показывает что только когда свалили они отсюда эти люди получили известность
Когда у тебя на счету хотя бы лям в долларах, начинаешь так любить страну и быть таким патриотом))))
Кто знает где можно найти полную программу Томенко в печатном виде?
23.08.2018 17:04
- гость -
Кто знает где можно найти полную программу Томенко в печатном виде?
Её здесь работники пресс-службы Правительства АК по несколько раз в день размещают. Она выражена в нескольких словах. "Вы посмотрите сколько сделано за три месяца". И все.
23.08.2018 17:07
- гость -
Так это же не программа на будущее,а скорее подведение итогов перед отпуском,или....)))
А если серьезно,есть ли в природе настоящий документ,именуемый Программой?
Хватит пиарить ставленника олигархов и Кремля!
Согласно информации новостных лент: "Просроченная задолженность по зарплате за июль выросла на 586,3 миллиона рублей (20,9 процента) по отношению к июню."
И политика партии г-на Томенко имеет самое прямое отношение
Как показывает практика, говорят не часами, а годами, весь срок от назначения до отставки (далее или турма или на руководящую должность в другой регион).
Работать надо, а не говорить.
Дорогу осилит идущий.
Проблемы решаются, если их решать.
Не решит он ничего как и другие кандидаты, проблемы можно решить только сменой президента и разгоном гос.думы, все остальное ни к чему не приведет.
23.08.2018 17:51
- гость -
И на кого предлагаете поменять президента?На другого президента?А смысл?