Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко принял участие в Инфоруме Союза журналистов России, который проходит в четверг, 23 августа, в Барнауле.

Алтай – регион, о котором можно рассказывать часами – с этих слов начал пресс-конференцию с региональными журналистами Виктор Томенко. Часами не получилось — время было ограничено. Но он успел ответить на много вопросов.

Так, его спросили, что он считает преимуществом региона.

"Главное преимущество, что мы с вами тут живём, а не в другом регионе. Много и других преимуществ, но это главное, мы его по полной программе постараемся использовать. Гордиться краю тоже есть чем. Это земляки, которые по всей стране и миру славили или славят край. Есть достижения в экономике, в соцсфере, культуре, науке", — ответил Томенко.

Сказал он и о проблемах. Одна из главных — низкие заработные платы.

"В крае должно появляться больше предприятий, готовых платить выше, чем в среднем. Пусть ненамного, но она будет подтягивать среднюю по краю. Поднимется реальная — поднимем бюджетникам. Но легко говорить, но трудно сделать", — признал Томенко.

Потенциал он видит в развитии промышленных и аграрных предприятий. Будет зарплата — будут и кадры.

"Сегодня ребята хотят вырваться за пределы региона. Соседние регионы живут совсем на другом уровне. Так что за кадры надо биться. Какие бы программы ни вводили — "Земский доктор", "Сельский фельдшер" — только за миллион (рублей, который дают по программе врачам за переезд в село на работу на пять лет — прим.ред.) в село и будут ехать работать, но на всех денег не хватит", — подчеркнул врио главы региона.

Что касается помощи бизнесу, то тут Виктор Томенко призвал соблюдать баланс. Например, на вопрос, как региональной власти надо поддерживать строительство, он ответил, что это частный бизнес и он работает на свой частный интерес. Но, конечно, власти должны его поддерживать в плане создания инфраструктуры, межотраслевого взаимодействия.

То же касается и поддержки промышленности через специальный фонд, который работает на Алтае и предоставляет предприятиям денежные средства.

"Надо ли увеличивать объемы финансирования — вопрос дискуссионный, это же народные деньги, общественные финансы. И мы в размышлении, куда эти деньги направить: дать бизнесменам или вложить в дорогу, по которой ездят десятки тысяч человек. Если это разовая поддержка — подтолкнул и пошли работать, то да. Но если речь о том, что мы с кресла подниматься не будем, пока вы нам помощь не окажете, — совсем другое дело. И подход (в финансовой помощи — прим.ред.) нужен аккуратный", — подчеркнул Томенко.

Он сообщил также, что посетил больше половины муниципалитетов края. Увидел все важные проблемы: дороги, подготовка к зиме, посевная и другие.

"Высшим начальникам (имеет в виду министров и начальников краевых управлений — прим.ред.) надо чаще бывать на месте (в городах и селах Алтая — прим.ред.), чувствовать нерв, реальную обстановку", — добавил Виктор Томенко.

Также врио главы региона спросили, читает, слушает и смотрит ли он СМИ. Да, ответил. Читает федеральные, краевые и районные газеты, сетевые информационные ресурсы, смотрит местные и федеральные новостные каналы. И даже оппозиционные СМИ, такие как "Дождь" и "Эхо Москвы".

Томенко отметил, что когда приехал в регион, ощутил на себе информационный обвал по поводу своей персоны.

Характеризуя алтайские СМИ, Томенко подчеркнул, что система выстроена и работает нормально, но призвал лучше проверять информацию перед публикацией.

"СМИ, как четвертая власть, должны быть свободными, компетентными, ответственными (…). Что касается качества информации, то иногда следовало бы более ответственно подходить к проверке фактов. В нашей с вами работе комментарии свободны, но факты священны", — сказал Томенко.

Отметим, что это была пока первая пресс-конференция Томенко. И она оставила положительное впечатление.