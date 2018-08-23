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Про Алтай говорить часами: Томенко назвал преимущества и проблемы региона

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Общение журналистов и врио главы региона прошло на Инфоруме Союза журналистов России

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко принял участие в Инфоруме Союза журналистов России, который проходит в четверг, 23 августа, в Барнауле.

Алтай – регион, о котором можно рассказывать часами – с этих слов начал пресс-конференцию с региональными журналистами Виктор Томенко. Часами не получилось — время было ограничено. Но он успел ответить на много вопросов.

Так, его спросили, что он считает преимуществом региона.

"Главное преимущество, что мы с вами тут живём, а не в другом регионе. Много и других преимуществ, но это главное, мы его по полной программе постараемся использовать. Гордиться краю тоже есть чем. Это земляки, которые по всей стране и миру славили или славят край. Есть достижения в экономике, в соцсфере, культуре, науке", — ответил Томенко.

Сказал он и о проблемах. Одна из главных — низкие заработные платы.

"В крае должно появляться больше предприятий, готовых платить выше, чем в среднем. Пусть ненамного, но она будет подтягивать среднюю по краю. Поднимется реальная — поднимем бюджетникам. Но легко говорить, но трудно сделать", — признал Томенко.

Потенциал он видит в развитии промышленных и аграрных предприятий. Будет зарплата — будут и кадры.

"Сегодня ребята хотят вырваться за пределы региона. Соседние регионы живут совсем на другом уровне. Так что за кадры надо биться. Какие бы программы ни вводили — "Земский доктор", "Сельский фельдшер" — только за миллион (рублей, который дают по программе врачам за переезд в село на работу на пять лет — прим.ред.) в село и будут ехать работать, но на всех денег не хватит", — подчеркнул врио главы региона.

Что касается помощи бизнесу, то тут Виктор Томенко призвал соблюдать баланс. Например, на вопрос, как региональной власти надо поддерживать строительство, он ответил, что это частный бизнес и он работает на свой частный интерес. Но, конечно, власти должны его поддерживать в плане создания инфраструктуры, межотраслевого взаимодействия.

То же касается и поддержки промышленности через специальный фонд, который работает на Алтае и предоставляет предприятиям денежные средства.

"Надо ли увеличивать объемы финансирования — вопрос дискуссионный, это же народные деньги, общественные финансы. И мы в размышлении, куда эти деньги направить: дать бизнесменам или вложить в дорогу, по которой ездят десятки тысяч человек. Если это разовая поддержка — подтолкнул и пошли работать, то да. Но если речь о том, что мы с кресла подниматься не будем, пока вы нам помощь не окажете, — совсем другое дело. И подход (в финансовой помощи — прим.ред.) нужен аккуратный", — подчеркнул Томенко.

Он сообщил также, что посетил больше половины муниципалитетов края. Увидел все важные проблемы: дороги, подготовка к зиме, посевная и другие.

"Высшим начальникам (имеет в виду министров и начальников краевых управлений — прим.ред.) надо чаще бывать на месте (в городах и селах Алтая — прим.ред.), чувствовать нерв, реальную обстановку", — добавил Виктор Томенко.

Также врио главы региона спросили, читает, слушает и смотрит ли он СМИ. Да, ответил. Читает федеральные, краевые и районные газеты, сетевые информационные ресурсы, смотрит местные и федеральные новостные каналы. И даже оппозиционные СМИ, такие как "Дождь" и "Эхо Москвы".

Томенко отметил, что когда приехал в регион, ощутил на себе информационный обвал по поводу своей персоны.

Характеризуя алтайские СМИ, Томенко подчеркнул, что система выстроена и работает нормально, но призвал лучше проверять информацию перед публикацией.

"СМИ, как четвертая власть, должны быть свободными, компетентными, ответственными (…). Что касается качества информации, то иногда следовало бы более ответственно подходить к проверке фактов. В нашей с вами работе комментарии свободны, но факты священны", — сказал Томенко.

Отметим, что это была пока первая пресс-конференция Томенко. И она оставила положительное впечатление.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.08.2018 16:09
- гость -

Барнаул может стать транспортным узлом, но не станет так как это отберет деньги у Новосибирска.
Отказ от таежного союза может помочь Алтайскому краю но этого то же не будет.
Так что перспектив у самого больного, бедного и жирного края никаких нет к сожалению

0  0
23.08.2018 16:10
- гость -

"Это земляки, которые по всей стране и миру славили или славят край." Это точно, только те кто вырвался отсюда смогли чего то достичь

0  0
23.08.2018 16:11
- гость -

Программа земский и сельский доктор вообще просто фикция так как медики и так которые жили в сельской местности просто переезжали в другой райцентр

0  0
23.08.2018 16:18
- гость -

А мне кажется, что Виктор Петрович все сказал по факту. Да и к нему довеия больше чем к остальным.

0  0
23.08.2018 16:24
16:10

И в крае можно достичь высот, если захотеть.

0  0
23.08.2018 16:26
Сталинский Сокол

Томенко заложник Единой России. И какой бы человек сегодня в нашем крае не руководил, коренного изменения не будет. Пока не перестанем петь дифирамбы Путину, Единой России ничего не изменится. Так что голосовать за эту кандидатуру я лично не стану.

0  0
23.08.2018 16:26
- гость -

Остальные боты на обед пошли?

0  0
23.08.2018 16:28
16:26

Вот как раз Томенко что то сделать может для края. Вас никто не заставляет идти голосовать за него. Просто нужно понять, что он единственный кандидат, который может помочь.

0  0
23.08.2018 16:30
- гость -

23.08.2018 16:28
Откуда такая уверенность?

0  0
23.08.2018 16:32
16:30

А ты программу открой и почитай, тогда поймешь.

0  0
23.08.2018 16:35
- гость -

23.08.2018 16:32
16:30

+100000000000!!!

0  0
23.08.2018 16:36
Гость-автопут

Пока Виктор Петрович не пообещает каждый год выбивать из Росавтодора деньги на расширение М52 по 10 км в год - не буду за него голосовать. В нулевые каждый год расширяли трассу, до Сибирского дошли и все. Там и стоим уже сколько лет. И бьемся бьемся на этой узкой трассе смерти, никому дела нет

0  0
23.08.2018 16:36
Пурурум

Мне вот больше вот эта его фраза об Алтае понравилась: все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя. Замечательно Томенко высказался.

0  0
23.08.2018 16:39
- гость -

23.08.2018 16:32
Ссылочку можно?

0  0
23.08.2018 16:44
- гость -

"Главное преимущество, что мы с вами тут живём, а не в другом регионе. Много и других преимуществ, но это главное, мы его по полной программе постараемся использовать. Гордиться краю тоже есть чем. Это земляки, которые по всей стране и миру славили или славят край. Есть достижения в экономике, в соцсфере, культуре, науке", — ответил Томенко.
************************************************************************************************

Обо всём и ни о чём конкретно. В любом субъекте России можно сказать эти слова и часами блаблабла.

0  0
23.08.2018 16:52
- гость -

Остальные боты на обед пошли?

Ждут смс от банка о денежном переводе)

0  0
23.08.2018 16:53
- гость -

Конкретно Виктор Петрович пришемил хвосты местной коррупционной шушаре, что аж круглые сутки вопят хоть за кого голосововать, только не за него.

0  0
23.08.2018 16:54
- гость -

"Главное преимущество, что мы с вами тут живём, а не в другом регионе. Много и других преимуществ, но это главное, мы его по полной программе постараемся использовать. Гордиться краю тоже есть чем. Это земляки, которые по всей стране и миру славили или славят край."

Как это может вывести регион из нищеты?

0  0
23.08.2018 16:55
- гость -

Конкретно Виктор Петрович пришемил хвосты местной коррупционной шушаре


Сейчас расплачусь от умиления)))

0  0
23.08.2018 16:55
- гость -

И в крае можно достичь высот, если захотеть.
_______
Хотение мало, и история нам показывает что только когда свалили они отсюда эти люди получили известность

0  0
23.08.2018 16:57
- гость -

Когда у тебя на счету хотя бы лям в долларах, начинаешь так любить страну и быть таким патриотом))))

0  0
23.08.2018 17:04
- гость -

Кто знает где можно найти полную программу Томенко в печатном виде?

0  0
23.08.2018 17:07
- гость -


23.08.2018 17:04
- гость -

Кто знает где можно найти полную программу Томенко в печатном виде?

Её здесь работники пресс-службы Правительства АК по несколько раз в день размещают. Она выражена в нескольких словах. "Вы посмотрите сколько сделано за три месяца". И все.

0  0
23.08.2018 17:11
- гость -

23.08.2018 17:07
- гость -
Так это же не программа на будущее,а скорее подведение итогов перед отпуском,или....)))
А если серьезно,есть ли в природе настоящий документ,именуемый Программой?

0  0
23.08.2018 17:23
Дима

Хватит пиарить ставленника олигархов и Кремля!

0  0
23.08.2018 17:34
- гость -

Согласно информации новостных лент: "Просроченная задолженность по зарплате за июль выросла на 586,3 миллиона рублей (20,9 процента) по отношению к июню."
И политика партии г-на Томенко имеет самое прямое отношение

0  0
23.08.2018 17:48
- гость -

Как показывает практика, говорят не часами, а годами, весь срок от назначения до отставки (далее или турма или на руководящую должность в другой регион).
Работать надо, а не говорить.
Дорогу осилит идущий.
Проблемы решаются, если их решать.

0  0
23.08.2018 17:51
- гость -

Не решит он ничего как и другие кандидаты, проблемы можно решить только сменой президента и разгоном гос.думы, все остальное ни к чему не приведет.

0  0
23.08.2018 17:55
- гость -

23.08.2018 17:51
- гость -
И на кого предлагаете поменять президента?На другого президента?А смысл?

0  0
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