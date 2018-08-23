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Военно-транспортный самолет Ан-26 успешно сел на автотрассу под Хабаровском в четверг, 23 августа. Такое приземление произошло впервые в истории современной России. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на главу штаба материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил РФ генерала Алексея Кузьменкова.

Посадка самолета, а также четырех штурмовиков Су-25СМ прошла на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре в рамках учений МТО, проходящих с 20 по 25 августа. В тренировках участвуют 36 тысяч человек личного состава и 3,4 тысячи единиц техники и вооружения, отмечает издание.

По словам Кузьменкова, транспортный самолет нужен для обеспечения материально-технической составляющей: "Боеприпасы, продовольствие, а также эвакуация раненых". "В действительности данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России еще не выполнялся", — добавил руководитель штаба МТО ВС РФ.

Также он отметил профессионализм летчиков, добавив, что они получили серьезную практику во время службы в Сирии.