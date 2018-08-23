Фото: vk.com/wall-161128209_5343

Четыре автомобиля разыгрывают в Алтайском крае за фотографии с выборов 9 сентября. Организаторы конкурса #МойГолос22 показали, что это за авто. А это Volkswagen Polo.

"Выиграть автомобиль очень просто. Один автомобиль является общекраевым призом, который может выиграть абсолютно любой житель Алтайского края, независимо от того, в каком городе или районе он проживает. Остальные три будут разыграны среди жителей Барнаула, Бийска и Рубцовска", — сообщили организаторы конкурса.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

9 сентября рядом со своим избирательным участком найти плакат или баннер с логотипом конкурса.

Сделать фото на фоне плаката. Автомобиль разыгрывают в номинации "Лучшее семейное фото", так что фотографируйтесь семьей. Чем оригинальнее будет ваше фото, тем больше у вас шансов стать победителем.

Разместите фотографию в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram с хештегами конкурса: #МойГолос22 #(название вашего муниципального образования, оно будет на плакате).

Модераторы отберут несколько десятков лучших фотографий, и специальное конкурсное жюри в прямом эфире выберет счастливого обладателя.

Вся подробная информация о конкурсе в социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в курсе: vk.com/moygolos22, ok.ru/moygolos22, instagram.com/moygolos22.