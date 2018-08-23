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Алтайский краевой суд 23 августа вынес приговор по громкому делу о сожжении четырех человек двумя родными братьями.

Как сообщили в краевой прокуратуре, старшему из обвиняемых назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

"Младший брат признан присяжными заседателями заслуживающим снисхождения и осужден к 15 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима", — добавляют в надзорном ведомстве.

Напомним, что чудовищное преступление было совершено ночью 3 мая прошлого года. Жертвами преступления стали четверо строителей, которые приехали из Рубцовска на заработки в село Новоегорьевское.

"Установлено, что братья, проживавшие в с.Новоегорьевское, из-за конфликта, произошедшего между супругой одного из них и потерпевшими, решили наказать обидчиков. Находясь в алкогольном опьянении, глубокой ночью они ворвались в деревянную сторожку, где спали четверо мужчин, и стали их избивать. Старший брат, кроме того, нанес потерпевшим удары принесенным с собой ножом. Затем всех пострадавших, которые были еще живы, он облил горючей жидкостью, которую осужденные заранее принесли с собой, и поджег", — уточняют обстоятельства расправы в прокуратуре.

От полученных ран и ожогов потерпевшие через несколько дней скончались в больнице.