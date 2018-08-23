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Россиянам порекомендовали сделать прививку от кори перед поездкой в Европу

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор отмечает, что ситуация с заболеваемостью корью остается неблагополучной уже третий год подряд

Фото: sharij.net

Роспотребнадзор советует жителям России привиться от кори перед поездкой в страны Европы, поскольку, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ситуация с заболеваемостью корью в Европе остается неблагополучной уже третий год подряд. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт ведомства.

По данным ВОЗ, лишь за первые шесть месяцев текущего года на Украине зарегистрировано более 28 тысяч случаев кори, из которых 13 закончились смертью. Также "напряженной остается ситуация в Румынии (70,5 на 1 млн), Италии (55,9), Черногории (51,1) и Франции (42,2)".

По мнению эпидемиологов, высокий уровень заболеваемости сохраняется из-за снижения охватов плановой иммунизации. В Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку не менее чем за две недели до поездки. 

В ведомстве добавили, что ситуация с заболеваемостью корью в РФ является контролируемой. В текущем году показатель заболеваемости  составил 1,3 на 100 тысяч — это в 2,5 раза ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние десять лет. 

В Роспотребнадзоре добавили, что случаи заболеваемости корью вызваны характерным для европейских стран генотипом "Дублин В3".

По данным эпидемиологов, вероятность заболеть при контакте, если прививка не стоит, достигает 100%. Подчеркивается, что наибольшая доля заболевших (более 90%) приходится на тех, кто не привит или не имеет сведений о прививках. Также среди больных много детей (55,4%).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.08.2018 16:44
Пурурум

А чего не уточнили, что за аналогичный период в 2017 году в России зарегистрированных случаев кори было в 10 с лишним раз меньше?

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