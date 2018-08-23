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Украинский лидер Петр Порошенко принес извинения соотечественникам за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе, о которых он заявлял при вступлении в должность президента в 2014 году, передает ТАСС.

"Я сожалею, что породил завышенные ожидания. Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не выполнил, и прошу за это прощения", — заявил он в ходе торжеств по случаю Дня государственного флага в Днепре. Порошенко заявил, что это является для него "серьезным уроком осторожного и ответственного отношения к своим обещаниям".

Агентство напоминает, что, вступая в должность главы государства четыре года назад, он пообещал, что силовая операция будет идти "не месяцы, а часы".

Ранее в Днепре при участии украинского лидера на самый высокий флагшток Украины — 72 метра — подняли флаг 12 на 18 метров. В местной администрации отметили, что полотно будет видно ночью из любой точки города благодаря специальной подсветке. Вокруг флагштока будет разбит сквер.