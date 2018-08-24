Фото: ТНТ

Жители Барнаула устроят многочасовой флешмоб. 25 августа в Барнауле на открытой парковке ТРЦ Galaxy будет установлен реальный танцпол — почти как сцена шоу "ТАНЦЫ". Площадка будет работать с 13.00 до 21.00. Любой желающий сможет прийти, чтобы показать, на что способен.

Соревнование подразумевает беспрерывность действа, как при фиксации рекордов Гиннесса. То есть гонку выиграет тот город, который протанцует дольше других. Выяснят это с помощью секундомера, установленного на площадке. Как только остановился — время встало. Чем дольше площадка находится без двигающихся под музыку людей, тем меньше танцевального времени засчитано. Это значит, что один танцор должен будет передать эстафету другому, рвущемуся в бой.

Помогать участникам марафона добрым словом будут наставники шоу "ТАНЦЫ" Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова, записавшие специально для барнаульцев мотивирующие видеоролики.

В гонке примут участие барнаульские танцевальные студии, которые представят ярчайшие номера по современным направлениям, таким как вог, дэнсхолл, микс дэнс, хип-хоп, а также эстрадные танцы – все танцуют ради победы. Стильная музыка, мощный звук, розыгрыши, танцевальная лотерея и джем – абсолютная танцевальная импровизация от студии – "поставщика" талантливых танцоров, которые каждый год ярко заявляют о себе в шоу "ТАНЦЫ".

Чтобы присоединиться к танцам, необходимо записать зажигательный танец, движения или даже приседания, выложить видео с хештегом #танцгонка_Барнаул в Instagram. За каждый выложенный танец город получит дополнительных 5 минут времени!