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Сумму в размере 180 тысяч рублей взыскал суд с барнаульской больницы за травмирование ребенка, который проходил лечение в данном медучреждении.

Как сообщили в краевой прокуратуре, правоохранители провели проверку по обращению матери малолетнего.

"Изучение обстоятельств произошедшего показало, что травма была получена мальчиком от действия другого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на лечении в данном учреждении", — отмечают в прокуратуре, уточняя, что, согласно нормам законодательства, в данном случае за причиненный вред отвечает именно медучреждение.

В итоге суд постановил взыскать с медицинской организации компенсацию в размере указанной суммы.