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Швейцарский банк Credit Suisse реклассифицировал ряд связанных с РФ активов из-за антироссийских санкций США, но это не значит, что они заморожены. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на сообщение банка.

"После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, подпавшие под данные ограничения, из "активов под управлением" (Assets under Management) в "активы на доверительном хранении" (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов", — цитирует агентство текст документа.

Также изменение не коснулось активов клиентов банка, которые не находятся под санкциями.

В сообщении подчеркивается, что российский рынок является для банка одним из приоритетных, поэтому он "продолжает внимательно следить за ситуацией".

Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами в юрисдикциях, где банк ведет бизнес, соблюдая регуляторные нормы, что также включает антироссийские санкции.

Ранее СМИ США написали, что швейцарский банк заморозил российские активы на сумму 5,1 миллиарда франков (5 миллиардов долларов) из-за новых ограничений Вашингтона.

Общий объем активов под управлением международного подразделения банка во втором квартале составлял 370,7 миллиарда франков по сравнению с 369,7 миллиарда франков на конец первого квартала 2018 года и 336,4 миллиарда франков на конец июня прошлого года, сказано в отчетности.