Фото: Екатерина Смолихина

Осеннее ненастье на несколько дней заглянуло в Барнаул. Однако романтичные прогулки под дождем никто не отменял.

Блестящие улицы и яркие зонты в городских фотозаметках корреспондента Amic.ru Екатерины Смолихиной.