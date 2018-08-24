Фото: Amic.ru

Алтайский государственный университет с 22 августа начал заселять первых студентов в свой новый комплекс общежитий "Универ-сити", который торжественно был открыт еще в мае. Как сообщает пресс-служба вуза, заселяются первые 90 человек – студенты Международного института экономики, менеджмента и информационных систем.

Всего в новом комплексе будут проживать около 1000 человек. Новый комплекс, открытый на улице Червонной, является одним из самых современных общежитий в Сибири.

"В первую очередь, в соответствии с законом об образовании, в общежития АлтГУ будут заселены социальные категории студентов. Кроме того, в этом году впервые места в общежитиях будут предоставлены всем нуждающимся в жилье студентам первого курса, а также мы стараемся расселять в общежития вуза всех иностранных студентов и представителей студенческого актива университета. Но, конечно же, места в общежитиях у нас получают и другие категории студентов, от бакалавров до аспирантов – все нуждающиеся в жилплощади на время учебы в АлтГУ", — сообщил директор студенческого городка АлтГУ Антон Целевич.

24 мая в центре Барнаула состоялось открытие нового студенческого жилого комплекса Алтайского государственного университета, получившего название "Универ-сити". Общая высота зданий комплекса – более 45 метров, общая площадь – 21,5 тыс. квадратных метров и в целом 30 этажей. Таким образом, "Универ-сити" стал самым высотным и самым большим студенческим жилым комплексом Сибирского федерального округа.