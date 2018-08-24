Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Погода меняется в Алтайском крае в пятницу, 24 августа — в регион придет потепление.

Согласно информации алтайского ЦГМС, в отдельных районах дождь, в утренние часы местами туман. Дневные температуры составят +22...+27 градусов. Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле без осадков, утром местами возможен туман. Днем столбики термометров в краевой столице покажут +24...+26 градусов. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Также в крае продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.