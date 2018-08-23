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Правоохранители задержали жителя Быстроистокского района по подозрению в убийстве сожительницы, которое было замаскировано под безвестное исчезновение. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уточняется, что тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашли в воскресенье, 19 августа, на берегу реки Обь в одном из сел района. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Следователи вместе с оперативными сотрудниками смогли в короткий срок раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевидности. По подозрению в убийстве задержан 47-летний местный житель, ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, инцидент произошел днем 18 августа. Потерпевшая пришла в дом экс-сожителя, чтобы попросить денег. На территории огорода между ними произошла ссора, во время нее обвиняемый множество раз ударил женщину лопатой по голове, а также ножом в грудь. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина попытался скрыть следы преступления, ночью положил тело бывшей сожительницы в тележку, отвез его и сбросил в реку.

В данный момент обвиняемый заключен под стражу. Следователи собирают и закрепляют доказательства по делу. Расследование продолжается.