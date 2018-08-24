Фото: avito.ru

Дом площадью 354 квадратных метра продают в селе Санниково под Барнаулом за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Коттедж находится на участке площадью 25 соток. "Въезд на территорию с двух сторон. Панорамное остекление первого этажа и входной зоны. Просторная гостиная с выделенной зоной кухни. На первом этаже три просторные комнаты, санузел, гардеробная. Деревянная лестница на второй этаж без скрипа, что является очень важным фактором. На втором этаже одна комната с выходом на просторный балкон", — отмечает автор объявления.

Имеется теплый подвал с выходом в гараж, где могут разместиться два автомобиля.