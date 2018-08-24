Как здорово, когда в доме есть вещи, которые ты сделал сам. О них хочется рассказывать друзьям, делиться впечатлениями о процессе изготовления, потому что в такую вещь мы вкладываем душу. И это не однотипный товар из магазина. Каждое изделие, которое сделано своими руками, уникально, а по качеству и надежности чаще всего выигрывает у заводских изделий.

Почему же тогда мы не делаем сами кресла, светильники, кровати, столы со стульями, ту же когтеточку для кота? Кому-то не хватает времени, кто-то жалуется на нехватку опыта. А может, хватит сомневаться в своих силах?

"Крафт-клуб М2" приглашает всех желающих творить своими руками, будь то раскладной стол, игрушка для ребенка, зеркало в стиле "лофт", да что душе угодно. Главное – из дерева, ведь мастерская — столярная. Здесь вас всему научат и покажут. В общественной столярной мастерской вам на помощь всегда придет опытный мастер-столяр, который расскажет обо всех имеющихся инструментах и оборудовании, поможет советом и делом.

Вам в помощь:

Оборудованное рабочее место (верстак, полки для инструмента и материала);

Большой выбор инструмента и станков;

Мастер, который всегда придет на помощь в сложном вопросе;

Постоянные мастер-классы;

Реально низкая цена, при этом платите вы только за время, проведенное в "Крафт-клубе М2", весь инструмент и станки входят в стоимость посещения.

"Поначалу мы задумывали наш "Крафт-клуб М2" как некую замену гаража или личной столярной мастерской, где мужчины могли бы решить насущные проблемы с ремонтом мебели, подготовкой материала для ремонта или стройки и прочее, но сейчас мы уже понимаем, что наша общественная столярная мастерская стала целым комплексом в решении самых разных задач — от семейного досуга, когда целая семья занимается столярным делом, создавая кукольные домики, когтеточки и многое другое вместе с нашими мастерами, которые всегда рядом и помогают, и до последней надежды на обладание такой вещью, которую давно хотел, но нигде не мог купить. Сейчас в моде "Hand Made", поэтому наше дело как никогда актуально и востребовано. Всех с радостью приглашаю провести время с пользой, у нас есть много персональных мастер-классов, в принципе, можем помочь сделать любую вещь. Все, что душе угодно. Главное, чтобы из дерева", — говорит руководитель "Крафт-клуба М2" Константин Ганов.

Общественная столярная мастерская "Крафт-клуб М2"

Инстаграм "Крафт-клуба М2"

г. Барнаул, Павловский тракт, 49/3, 2 этаж

тел.: 8 800 775 9000

Сайт: formulam2.ru

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