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Цены на рыбу лососевых пород в России продолжают падать на фоне рекордных уловов текущего года. В данный момент в оптовом звене красная рыба дешевеет на 5-20%, однако снижение может оказаться значительнее, передает "Российская газета", ссылаясь на РБК.

Отмечается, что рост поставок на внутренний рынок к осени может также сбить цены в рознице — на 20-25%, заявили представители Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Ранее о снижении цен на красную рыбу сообщало Росрыболовство, опираясь на данные своего Центра мониторинга цен. Так, в частности, за неделю с 13 по 19 августа горбуша подешевела на 20% — до 120 рублей за килограмм. Данный факт действует и на другие виды. За тот же период стоимость кеты уменьшилась на 5% — до 190 рублей за килограмм, нерки — на 1,2% — до 425 рублей.

На розничном рынке тоже происходит снижение цен, однако не так резко и значительно. По данным Росрыболовства, в целом средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с начала 2018 года снизился примерно на полпроцента. В ведомстве отметили, что при этом сейчас рыбаки на Дальнем Востоке выловили порядка 467 тысяч тонн лососей, что более чем на 40% больше улова за аналогичный период 2016 года.