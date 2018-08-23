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Цены на рыбу лососевых пород в России продолжают падать на фоне рекордных уловов текущего года. В данный момент в оптовом звене красная рыба дешевеет на 5-20%, однако снижение может оказаться значительнее, передает "Российская газета", ссылаясь на РБК.
Отмечается, что рост поставок на внутренний рынок к осени может также сбить цены в рознице — на 20-25%, заявили представители Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Ранее о снижении цен на красную рыбу сообщало Росрыболовство, опираясь на данные своего Центра мониторинга цен. Так, в частности, за неделю с 13 по 19 августа горбуша подешевела на 20% — до 120 рублей за килограмм. Данный факт действует и на другие виды. За тот же период стоимость кеты уменьшилась на 5% — до 190 рублей за килограмм, нерки — на 1,2% — до 425 рублей.
На розничном рынке тоже происходит снижение цен, однако не так резко и значительно. По данным Росрыболовства, в целом средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с начала 2018 года снизился примерно на полпроцента. В ведомстве отметили, что при этом сейчас рыбаки на Дальнем Востоке выловили порядка 467 тысяч тонн лососей, что более чем на 40% больше улова за аналогичный период 2016 года.
Комментарии
Поднялась на 100, упала на 5.
заходишь в магазин и попадаешь в другую реальность... Где же те магазины где все время падают цены на продукты
в Ленту сходите, ничего там не упала нигде
Где это?!
в ленте форель свежеразмороженная по 316 руб была, это дешево
Ну все, теперь учителя и прочие граждане чьи зарплаты резко выросли, начнут есть много красной рыбы и продолжительность жизни увеличиться ещё больше, что в свою очередь повлечет за собой необходимость ещё большего увеличения пенсионного возраста