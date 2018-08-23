Фото: tdblog.ru

Около 19 миллионов сайтов могут попасть под досудебную блокировку за оправдание и обоснование экстремизма и терроризма, если новый законопроект Минкомсвязи будет принят в текущем виде. В экспертном совете при правительстве полагают, что его необходимо доработать, пишет "Коммерсант".

Из-за блокировки стольких страниц в России может быть нарушена работа интернета.

По мнению экспертов, понятия "обоснование" и "оправдание" в законопроекте "не выдерживают критики", поскольку оба имеют двусмысленный и абстрактный характер, позволяющий трактовать их очень широко. В результате возможны злоупотребления законом. В частности, под действие законопроекта в текущей редакции могут попасть "многие известные работы Маркса, Ленина и их соратников, большая часть как советской литературы и трудов советских историков, так и современной отечественной и зарубежной публицистики и беллетристики", а также любая критика жизни в наши дни.

Эксперты подчеркивают, что действующий в стране подход к устранению экстремистской информации требует доработки. Его нужно дифференцировать, он должен отличаться в зависимости от местонахождения источника и его аудитории. По мнению специалистов, требования и условия блокировки тоже должны отличаться с учетом "социальной опасности" информации.

Подобный отзыв эксперты прислали на поправки ведомства к закону об информации, которые Минкомсвязи опубликовало на портале нормативных правовых актов.

В поправках, которые предложило ведомство, предлагается ввести возможность досудебной блокировки сайтов, содержащих "обоснование и оправдание" терроризма или экстремизма. В данный момент досудебная блокировка возможна исключительно при обнаружении Генпрокуратурой призывов к массовым беспорядкам и экстремизму. В ведомстве считают, что этого недостаточно.