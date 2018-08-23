Фото: Крымский мост

Депутат Рады Игорь Мосийчук предложил спецслужбам Украины найти помощников для уничтожения моста через Керченский пролив. Об этом пишет "РИА Новости".

Парламентарий уверен, что цель постройки конструкции заключается лишь в том, чтобы "закрыть, дестабилизировать и захватить" Азовское море.

"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", — приводит агентство слова Мосийчука. При этом не уточняется, каких союзников он имеет в виду.

Также депутат выразил надежду, что избавиться от моста помогут высшие силы и "природная стихия".

Отмечается, что Мосийчук не раз делал громкие заявления, касающиеся Крымского моста. Так, в мае он назвал его "вражеской инфраструктурой", подчеркнув, что лично бы принял участие в ее уничтожении, занимай он пост главы Минобороны.

Напомним, мост через Керченский пролив был открыт 15 мая текущего года, а движение машин по нему запущено 16 мая. Железнодорожная часть будет открыта в декабре 2019 года.