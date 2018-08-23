Фото: Крымский мост
Депутат Рады Игорь Мосийчук предложил спецслужбам Украины найти помощников для уничтожения моста через Керченский пролив. Об этом пишет "РИА Новости".
Парламентарий уверен, что цель постройки конструкции заключается лишь в том, чтобы "закрыть, дестабилизировать и захватить" Азовское море.
"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", — приводит агентство слова Мосийчука. При этом не уточняется, каких союзников он имеет в виду.
Также депутат выразил надежду, что избавиться от моста помогут высшие силы и "природная стихия".
Отмечается, что Мосийчук не раз делал громкие заявления, касающиеся Крымского моста. Так, в мае он назвал его "вражеской инфраструктурой", подчеркнув, что лично бы принял участие в ее уничтожении, занимай он пост главы Минобороны.
Напомним, мост через Керченский пролив был открыт 15 мая текущего года, а движение машин по нему запущено 16 мая. Железнодорожная часть будет открыта в декабре 2019 года.
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