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Российский лидер Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы в том случае, если сочтет это нужным. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

23 августа журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать публикации в СМИ, согласно которым 28 августа Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы.

"Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать", — цитирует агентство ответ Пескова.

Напомним, в середине июня текущего года кабмин РФ одобрил повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. В случае одобрения Госдумой пенсионная реформа начнется со следующего года, а полностью завершится — к 2034-му.