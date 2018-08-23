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Российский лидер Владимир Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы в том случае, если сочтет это нужным. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
23 августа журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать публикации в СМИ, согласно которым 28 августа Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы.
"Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать", — цитирует агентство ответ Пескова.
Напомним, в середине июня текущего года кабмин РФ одобрил повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. В случае одобрения Госдумой пенсионная реформа начнется со следующего года, а полностью завершится — к 2034-му.
Комментарии
Как так? Ведь эксперты утверждают что по другому будет крах или по указанию великого можно плевать на экспертов?
Тоже не понятно. Точнее страшно... В такие моменты понимаешь, что мы живём в авторитарном государстве... Президент - это исполнительная власть. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ!!
Если снизишь, я поцелую твой портрет.