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Женщину и двух подростков судят на Алтае за убийство мужчины-инвалида

, ИА "Амител"
Преступление было совершено из корыстных побуждений

Фото: canal3.md

Трое жителей села Троицкое предстанут перед судом: 50-летняя местная жительница, ее 15-летний сын и его 16-летний друг. В зависимости от содеянного их обвиняют в разбое, совершенном с применением насилия, в убийстве, а также в организации разбоя и убийства, передает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в прошлом году женщина решила убить своего мужа, поскольку он перестал обеспечивать ее и 15-летнего пасынка материально. К совершению преступления она решила привлечь сына и его друга, которые согласились исполнить преступление за вознаграждение. 

В начале января текущего года сын обвиняемой под предлогом закопать умершую собаку попросил бывшего отчима помочь ему. Вместе с другом и потерпевшим они отправились на окраину села, где подростки заранее выкопали яму. Поскольку мужчина является инвалидом по слуху, он не слышал разговор молодых людей о способе убийства. Когда он наклонился над ямой, 16-летний подросток несколько раз ударил потерпевшего по голове трубой. Тело потерпевшего обвиняемые сбросили в яму и закопали.

После этого они забрали телефон погибшего и отправились к нему домой с целью найти банковскую карту, чтобы затем снять с нее деньги, но не нашли ее.

В ходе расследования женщина полностью признала свою вину в содеянном, а подростки не раз меняли показания, перекладывая ответственность друг на друга. Несмотря на это, следствие собрало достаточные доказательства, подкрепленные результатами многочисленных судебных, фоноскопических и криминалистических экспертиз. В данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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