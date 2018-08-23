Фото: instagram.com

Российскую балерину Анастасию Волочкову экстренно госпитализировали в больницу во время отпуска в Греции. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на ее Instagram-аккаунт.

Балерина опубликовала снимок перевязанной ноги и сообщила, что получила рану, ударившись о камень с морскими ежами.

"Увидев стопу, испугалась! Она вся была в иголках черных!" — подчеркнула артистка.

По словам Волочковой, она сразу же обратилась за медпомощью, после чего ее экстренно доставили в больницу. В стопе балерины обнаружили 20 иголок, которые врач извлекал порядка двух с половиной часов.

В комментариях Волочкова добавила, что после перевязки продолжила отдых и чувствует себя хорошо.