Фото: dddkursk.ru

В Курске на параде в честь 75-летия победы в Курской битве перевернулся танк Т-34. Об этом пишет Znak, ссылаясь на издание "Друг для друга".

После завершения парада технику грузили на платформы, чтобы увезти из города, однако во время погрузки один из танков упал с платформы и перевернулся. Свидетели рассказали, что экипаж Т-34 состоял из двух человек, которые спокойно выбрались наружу через люк.

По словам очевидцев, танк после падения задымился. Пожарные сразу же развернули рукава и быстро потушили возгорание.

Никто в результате инцидента не пострадал. Возвращавшиеся с парада горожане в этот момент находились за оцеплением. Вокруг танка сразу собралась толпа любопытных, многие из которых достали смартфоны. В результате стражам порядка пришлось оградить место ЧП лентами.

Танк удалось поставить на гусеницы через несколько минут при помощи тяжелой спецтехники.