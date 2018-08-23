Фото: russia.tv

Ведущий и продюсер Андрей Малахов в последний момент отменил съемки шоу "Привет, Андрей" из-за Наташи Королевой. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на "Дни.ру".

Сообщается, что съемки предполагали не только разговор с Королевой, но и исполнение ее песен. По данным СМИ, артистке предложили петь только песни Игоря Николаева, а она собиралась прийти исключительно с новыми композициями. После того, как Королевой отказали, певица решила не приходить на съемки, из-за чего не были приглашены другие гости: юморист Владимир Винокур, певец Стас Михайлов, журналист Отар Кушанашвили и Игорь Николаев.

По словам самой певицы, заминка со съемками произошла из-за того, что большая часть ее друзей сейчас отдыхают и не смогли прийти на передачу, в результате встречу перенесли на осень.

Также сообщается, что исполнительница разместила эмоциональный пост в своем Instagram-аккаунте, где убеждает поклонников, что не отказывалась участвовать в передаче.

"Открываю я глазоньки утром, а тут ШКАНДАЛЬ!!! Телефон с кучей пропущенных звонков и сообщений! Как? Что? Почему? Друзья не волнуйтесь, все БРЕШУТ!" — написала певица (орфография сохранена). Также Королева заявила, что между ней, Малаховым и Николаевым царят дружба и взаимопонимание.