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11-е заседание Думы Бийска отменили в четверг, 23 августа, из-за неявки депутатов. На заседание явились лишь 13 депутатов из 29, пишет "Бийский рабочий".

Отмечается, что в соответствии с уставом Думы, если число прибывших депутатов составляет меньше половины, заседание считается неправомочным. Встречу решили перенести.

"Заотдыхались у нас депутаты. Очень некрасиво. Есть городские вопросы, которые нужно решать. Будем разбираться, что происходит", — цитирует издание слова председателя Думы Сергея Ларейкина.

Отмечается, что из всех запланированных мероприятий провели только одно — вручение депутатского удостоверения Диане Чуй, новому члену думской фракции эсеров. Рассмотрение всех вопросов было отложено.

"У нас значится в повестке вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2018 год. Это касается финансирования самых насущных проблем — в том числе капремонта городских дорог. Мы нашли возможность направить дополнительные ассигнования из бюджета, львиная доля как раз на ремонт. Но без депутатского согласия мы не можем их выделить, а значит, придется остановить все ремонтные работы", — заявил глава города Александр Студеникин, добавив, что без депутатов также нет возможности ремонтировать спортивные и образовательные учреждения города. Он призвал как можно скорее провести голосование методом опроса.

Издание подчеркивает, что ранее никогда заседания бийской Думы не переносили из-за неявки депутатов.