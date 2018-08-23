Фото: kalashnikov.media

Концерн "Калашников" собирается сделать суперэлектрокар на базе кузова машины "Иж". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на "Калашников Media".

"Электрический концепт-кар CV-1, в основе которого несколько оригинальных систем, разработанных концерном", — сообщает концерн, добавляя, что представленный концепт на базе кузова Иж-21252 "Комби" является стендом тестирования разрабатываемых сложных систем.

В компании подчеркивают, что будущий электрокар получит общий бортовой вычислитель собственной разработки, позволяющий отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи.

По данным компании, номинальная мощность CV-1 — 220 кВт, пиковая — 500 кВт. Запас хода машины составляет 350 километров.