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Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что объявление импичмента ему приведет к крайне негативным последствиям для экономики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал Fox News.

"Я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу. Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, я думаю, что все станут очень бедными", — заявил республиканец в ответ на вопрос журналистки канала Эшли Ирхарт о том, будет ли ему объявлен импичмент, если на промежуточных выборах в Конгресс большинство мест достанется демократам.

6 ноября в Америке пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов. Грядущие выборы являются промежуточными, так как они проходят между двумя президентскими выборами. Обычно на них партия, которая победила двумя годами ранее в борьбе за Белый дом, теряет места в Палате представителей.

В данный момент соотношение представителей Республиканской и Демократической партий в Палате — 236 против 193, шесть мест вакантны. Для получения контроля над Палатой представителей демократам нужно завоевать дополнительно 25 мандатов.