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Американский журнал Time включил парк "Зарядье" в столице РФ в список самых выдающихся мест мира (World's Greatest Places 2018). Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на сайт издания.

"Большие общественные парки были главной чертой советских городов, центральные, но также величественные и официальные — совсем не как Зарядье, первый крупный общественный парк в Москве за 50 лет", — цитирует агентство текст сообщения.

Дизайн московского парка создало архбюро Diller Scofidio+Renfro из США, работавшее над парком Хай-Лайн в Манхэттене.

Журнал отмечает, что в парке есть концертный зал, ледяная пещера, а также свободно висящий над Москвой-рекой мост в форме бумеранга. По данным Time, с момента открытия парк посетили порядка 10 миллионов человек.

Ранее "Зарядье" вошел в список номинантов премии влиятельного архитектурного онлайн-журнала Dezeen. Церемония награждения победителей пройдет 27 ноября в Лондоне.

Агентство напоминает, что столичный парк открылся в центре города в сентябре 2017 года.