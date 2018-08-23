Фото: ukraina.ru

Военные Украины понесли потери в ходе неудачной попытки прорыва обороны ЛНР в районе населенного пункта Желобок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя народной милиции самопровозглашенной республики Андрея Марочко.

Он уточнил, что позиции ЛНР атаковали военнослужащие 53-й бригады ВСУ. Ополченцы открыли ответный огонь. В итоге солдат ВСУ удалось отбросить на прежние позиции.

"Противник потерял в живой силе не менее четырех раненых и трех погибших", — отметил Марочко.

Раньше силовики обстреляли из минометов окраины подконтрольного самопровозглашенной ДНР города Горловка.

Агентство напоминает, что антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе длилась больше четырех лет. Весной текущего года ей на смену пришла Операция объединенных сил Украины (ООС). Киев считает, что прежний формат исчерпал себя и теперь руководство боевыми действиями перешло от Службы безопасности непосредственно к военным.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках сомневаются, что нововведение изменит ситуацию на юго-востоке Украины, поскольку в любом случае речь идет о военном пути решения конфликта.