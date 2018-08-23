Фото: wikimapia.org

Базовая станция на крыше барнаульской гимназии №40 установлена с нарушениями законодательства. Об этом пишет "АиФ", ссылаясь на заместителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Наталью Борисюк.

На размещение базовой станции сотовой связи по адресу: г. Барнаул, ул. Профинтерна, 53а ПАО "МТС" Управлением санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам не выдавалось. Таким образом, базовая станция на крыше здания по адресу: г. Барнаул, ул. Профинтерна, 53а в настоящее время установлена с нарушением законодательства", — приводит издание ее слова.

Ведомство проводит внеплановую документарную проверку, по итогам которой будут приняты меры административного реагирования.

Борисюк отметила, что родители учеников гимназии могут обратиться к директору с просьбой о демонтаже ПРТО.

Издание отмечает, что ранее родители барнаульской гимназии №40 выступили против установки базовой станции сотовой связи на крыше учебного заведения, опасаясь негативного воздействия электромагнитного излучения. Они создали петицию с требованием законодательно запретить установку данного оборудования на детских учреждениях и рядом с ними.