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Аналитики Сбербанка выступили с двумя прогнозами негативного развития экономики России: роста курса доллара к рублю и повышения ключевой ставки Банка России. Самый крупный коммерческий банк РФ ожидает повышения среднего курса доллара за текущий год до 62,8 рубля. Ранее банк предполагал, что доллар не вырастет выше 60,7 рубля в среднем по году. На 2019 и 2020 годы аналитики банка спрогнозировали рост среднего курса доллара соответственно до 66,5 и до 67 рублей, пишет "Российская газета".

Банк ухудшил прогноз по росту ВВП в следующем году: он составит не выше 1,7% (вместо прежнего прогноза в 1,9%). Вместе с этим негативный прогноз обнародовал и глава Минэкономразвития Максим Орешкин: по его расчетам, рост ВВП в нынешнем году составит лишь 1,8% (прежний прогноз — 1,9%) — при более слабом рубле и дополнительном увеличении цен. На следующие два года Сбербанк смотрит оптимистичнее: в 2019 году ВВП сохранит рост на 1,7%, но в 2020 году этот показатель увеличится до 1,8%.

К концу этого года Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки Центробанка до 7,5%, но с последующим возвратом к снижению: на конец следующего года до 7,25%, на конец 2020 года — до 7%. Напомним, что в этом году Банк России уже дважды снижал ключевую ставку — в феврале и марте по 0,15%. С апреля регулятор держит паузу, которая может закончиться повышением ставки.