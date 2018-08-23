Фото: Tim O'Brien for TIME

Еженедельный журнал Time опубликовал на обложке свежего номера американского лидера Дональда Трампа в затопленном почти до потолка Овальном кабинете. Об этом пишет РИА Новости.

Художник Тим О'брайан изобразил затопленный почти до потолка Овальный кабинет. Со стола главы государства уплывают бумаги и телефон. Лица Трампа не видно — очевидно, он держит голову над водой. На рисунке видно лишь тело главы государства, одетого в черный костюм с белой рубашкой и красным галстуком. В центре помещена надпись "на глубине", которую также можно перевести как "в затруднении".

"Августовские события ознаменовали новую и опасную фазу для Трампа", — пишет журнал. Это связано с судебным разбирательством при участии экс-адвоката республиканца Майкла Коэна. Издание пишет, что ситуацию усугубляет также то, что "что взрыв произошел минуты спустя после" ситуации с бывшим главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, которого присяжные признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Номер появится на прилавках 3 сентября 2018 года.