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Apple удалила приложение российского сервиса аренды жилья из-за Крыма

, ИА "Амител"
Через App Store шло около 10% бронирований

Фото: yimg.com

Интернет-магазин американской корпорации Apple - App Store - удалил приложение сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру", предлагавший квартиры в том числе в Крыму. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на представителя российской структуры.

По словам собеседника агентства, через магазин App Store шло около 10% бронирований. "Приложение удалили из магазина. Нам пришло письмо со ссылкой на американское законодательство, где говорится о наложенных санкциях на Крым, поэтому мы понимаем, что такие действия связаны именно с Крымом. В целом, в летний период на Крым у нас приходится порядка 22% бронирований", — добавил источник.

Агентство отмечает, что сервис "Суточно.ру" был создан в 2011 году и изначально работал как сайт объявлений. Около года назад он стал полноценным сервисом бронирования. Приложение российской компании появилось в App Store в начале 2015 года. По данным сервиса, активных пользователей там было порядка 100 тысяч.

Каждый день летом через сервис совершается около трех тысяч бронирований. Его услугами за время работы воспользовались несколько миллионов человек.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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