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Холодную воду отключат на некоторых улицах столицы Алтайского края. Об этом сообщила ведущий специалист по связям с общественностью барнаульского водоканала Наталья Эргардт.

Уточняется, что отключение связано с плановыми работами по замене задвижки на сети водопровода на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западной.

Водоснабжение будет отсутствовать с 14:00 пятницы, 24 августа, до 9:30 субботы, 25 августа.

Перечень адресов, где отключат воду, выглядит следующим образом:

ул 1-я Речная, 9, 11; ул. Речная, 1-26; Достоевского, 1-16; Пр. Детсадовский, 1-16; улица Северо-Западная, 48, 50, 52, 54, 56, 58а, 62, 81; 4-я Западная, 7-39; Смирнова, 5-24, 46; а также улица 80-й Гвардейской дивизии, 10а, 12а, 14, 14а, 20, 20а, 29а, 29/1, 29/2, 58, 60.

Горожане могут подать заявку на подвоз воды по телефону: 28-22-00.