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Кировский суд Петербурга приговорил местную жительницу к условному сроку за оставленные под чужой публикацией комментарии в "ВКонтакте". Об этом пишет "Фонтанка.ру", ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

Отмечается, что женщину обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижению человеческого достоинства.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел 13 декабря 2016 года. Подсудимая, находясь в квартире дома по Оборонной улице, оставила комментарии в группе "Питер решает". Они "содержали побуждение к использованию враждебных насильственных действий – убивать лиц, представителей народностей Кавказа и Средней Азии, а также применять иные насильственные действия, свидетельствующие о выражении враждебного отношения к указанным лицам", – приводит издание текст сообщения пресс-службы

Вину жительница Петербурга признала. Ее назначили два года условно с испытательным сроком на год. Свою страницу подсудимая удалила, когда было возбуждено дело.