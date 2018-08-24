Пятница, 24 Август, 01:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,53
€ 79,25
446814
16°
Обь
152см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Правительство объяснило, почему "пропал" Медведв

, ИА "Амител"
Премьера не видели уже девять дней

Фото: dp.ru

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отсутствует на публичных мероприятиях, в которых должен был участвовать, из-за полученной травмы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Интерфакс" и пресс-службу кабмина.

Утточняется, что премьер получил травму во время занятий спортом. "[Она] не позволяет [Медведеву]проводить публичные мероприятия", — цитирует издание заявление пресс-службы.

Собеседник агентства добавил, что проведение публичных мероприятий с Медведевым в ближайшее время не планируется. 

Ранее в четверг, 23 августа, о "пропаже" Медведева сообщило издание "Проект".

В Telegram-канале издания сообщалось со ссылкой на три источника в Белом доме, что глава правительстве отсутствует девять дней, "и никто не понимает, в чем причина". При этом подчеркивалось, что Медведев точно не находится в отпуске, поскольку в его графике много важных мероприятий, которые отменяются "по неизвестной причине".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
01:06
Правительство объяснило, почему "пропал" Медведв 0
00:06
Жительница Петербурга получила условный срок за комментарий в соцсетях 0
23:54
Холодную воду отключат в Барнауле 24 августа из-за ремонтных работ 0
23:40
Apple удалила приложение российского сервиса аренды жилья из-за Крыма 0
23:22
Журнал Time опубликовал на обложке Трампа в затопленном Овальном кабинете 0
22:58
Сбербанк изменил прогноз по курсу доллара на текущий год 0
22:40
СМИ: сотовую вышку на крыше барнаульской гимназии признали незаконной 0
22:17
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ при попытке прорыва 0
21:53
Time включил парк "Зарядье" в список выдающихся мест мира 0
21:28
Трамп предрек крах экономики в случае его импичмента 0
21:09
"Калашников" собирается сделать конкурента "Теслы" на базе ИЖ "Комби" 3
20:48
Бийские депутаты прогуляли заседание Думы 1
20:26
СМИ: Андрей Малахов отменил съемки своего шоу из-за Наташи Королевой 0
20:08
Танк Т-34 перевернулся во время парада в Курске 0
19:48
Волочкову экстренно госпитализировали в больницу во время отпуска в Греции 1
19:23
Женщину и двух подростков судят на Алтае за убийство мужчины-инвалида 0
19:08
Коротко о главном: все о выборах, подвиг "Динамо" и прогноз на осень
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 августа
18:52
Песков подтвердил, что Путин может смягчить пенсионную реформу 5
18:33
В Раде просят "союзников на Кавказе" помочь с уничтожением Крымского моста 1
18:14
Эксперты: миллионы сайтов могут заблокировать из-за инициативы Минкомсвязи 3
17:54
Цены на красную рыбу упали в России из-за рекордного улова 9
17:32
Жителя Алтайского края задержали за убийство, замаскированное под пропажу 0
17:22
Какое авто можно выиграть за селфи на выборах в Алтайском крае 11
17:15
Швейцарский банк опроверг информацию о заморозке российских активов 0
17:04
180 тысяч рублей взыскали с барнаульской больницы за травму ребенка 0
16:48
Порошенко извинился за обещание быстро завершить операцию в Донбассе 1
16:40
Митинг за возвращение России имперского флага прошел в Барнауле 6
16:32
Россиянам порекомендовали сделать прививку от кори перед поездкой в Европу 1
16:26
Пожизненное и 15,5 лет: братьев на Алтае осудили за сожжение четверых людей 0
16:12
Нагорный парк в Барнауле готовы благоустроить досрочно 4
16:03
Про Алтай говорить часами: Томенко назвал преимущества и проблемы региона 32
15:53
Военно-транспортный самолет впервые в России совершил посадку на шоссе 1
15:40
Провал образовался на недавно отремонтированной аллее в Барнауле 4
15:31
Полный охват: достижения МФЦ Алтайского края за семь лет в инфографике 11
15:22
Три поросенка и серый волк спросили строителей, когда сдадут театр "Сказка" 1
15:13
Снег и +30 градусов: предварительный прогноз на сентябрь в Алтайском крае 0
15:02
"Почта России" прокомментировала ДТП с участием своего авто в Горном Алтае 0
14:50
Читаю собаке стихи: врио губернатора Алтая Томенко рассказал о личном 27
14:33
СМИ: расходы на создание системы маркировки в РФ превысят 200 млрд руб. 5
14:23
Ученики барнаульской гимназии наденут шапки из фольги на 1 сентября 45
14:15
Летевший в Новосибирск самолет совершил аварийную посадку в Сургуте 3
14:05
От уличной до вечерней моды: модные тренды – 2018 0
14:04
75-ю годовщину победы на Курской дуге в Барнауле почтили возложением цветов 4
13:49
Мошенники украли у рубцовчанки более 200 тысяч рублей 0
13:33
Барнаул принимает масштабный медиафорум Союза журналистов России 0
13:24
Китай ввел ответные пошлины в 25% на товары из США 4
13:11
Барнаульцы жалуются на затапливаемую "зебру" на отремонтированной дороге 6
13:02
Есть рамки: Томенко высказался об экстремистских уголовных делах в Барнауле 36
12:50
Трамп рассказал о своей единственной ошибке на выборах 2016 года 1
12:34
Разозлила, прося денег: СК сообщил подробности убийства женщины в Барнауле 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.