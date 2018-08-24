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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отсутствует на публичных мероприятиях, в которых должен был участвовать, из-за полученной травмы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Интерфакс" и пресс-службу кабмина.

Утточняется, что премьер получил травму во время занятий спортом. "[Она] не позволяет [Медведеву]проводить публичные мероприятия", — цитирует издание заявление пресс-службы.

Собеседник агентства добавил, что проведение публичных мероприятий с Медведевым в ближайшее время не планируется.

Ранее в четверг, 23 августа, о "пропаже" Медведева сообщило издание "Проект".

В Telegram-канале издания сообщалось со ссылкой на три источника в Белом доме, что глава правительстве отсутствует девять дней, "и никто не понимает, в чем причина". При этом подчеркивалось, что Медведев точно не находится в отпуске, поскольку в его графике много важных мероприятий, которые отменяются "по неизвестной причине".