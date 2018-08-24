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Прокуратура Лос-Анджелеса расследует второе дело о домогательствах со стороны голливудского актера Кевина Спейси. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на CNN.

Случай, о котором идет речь, произошел в октябре 2016 года в Малибу. Звезду обвиняют в домогательствах по отношению к мужчине.

Издание пишет, что на рассмотрении прокуратуры находится еще одно дело против Спейси. Инцидент произошел в Западном Голливуде в октябре 1992 года. При этом отмечается, что законы штата Калифорния не позволяют привлечь актера к ответственности по этому делу из-за срока давности.

Первым, кто сообщил о непристойном поведении Спейси, стал актер Энтони Рэпп. Затем аналогичные обвинения выдвинули сразу ряд коллег звезды по сериалу "Карточный домик". В ноябре прошлого года Спейси уволили из сериала.