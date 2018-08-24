Фото: news.ngs.ru

Обнаженные статуи на входе в Новосибирский архитектурный университет (НГУАДИ), в четверг, 23 августа, прикрыли тканью на время мероприятия с участием священнослужителей РПЦ. В вузе сказали, что не знают, кто принял решение, передает РИА Новости.

Уточняется, что в четверг, 23 августа, в вузе в рамках форума "Новосибирск – город безграничных возможностей" состоялся семинар, который был посвящен безбарьерной городской среде, при участии общественных организаций и представителей РПЦ. Один из очевидцев рассказал сайту ngs.ru, что скульптуры прикрыли тканью якобы "чтобы не ранить чувства" священнослужителей.

В вузе агентству сообщили, что решение о том, чтобы прикрыть статуи тканью принимали не представители университета, поскольку он просто предоставлял площадку для проведения "круглого стола".

"Вероятно, такое решение приняла служба протокола городского форума. Но это было очень недолго и незаметно. Возможно, кто-то обратил внимание, что может это не совсем уместный вид, потому что здесь ходят люди в рясах…", — заявил собеседник агентства.