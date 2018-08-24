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Антироссийские санкции США, связанные с "делом Скрипалей", вступят в силу 27 августа после официальной публикации в федеральном регистре. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на представителя Госдепа.

Ранее ожидалось, что первый пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа, но на сайте официальной газеты правительства Соединенных Штатов Federal Register в этот день соответствующее уведомление так и не появилось.

"Срок уведомления, предусмотренный законом… истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", — цитирует агентство слова представителя ведомства.

Новые антироссийские санкции были анонсированы 8 августа. Причиной их введения стала якобы причастность РФ к инциденту с химоружием в Солсбери. Первый пакет санкций запрещает поставки в Россию товаров двойного назначения. Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре: тогда запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров, а также понижение уровня дипотношений.