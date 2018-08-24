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Российский пианист Иван Бессонов победил на XIX конкурсе молодых музыкантов "Евровидение" (Eurovision Young Musicians), финал которого состоялся в Эдинбурге вечером в четверг, 23 августа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал "Культура".

Победителя выбрало жюри, в состав которого входили также шотландский композитор Джеймс Макмиллан и американский дирижер Марин Олсоп.

Агентство отмечает, что "Евровидение" с участием юных исполнителей классической музыки проходит раз в два года по инициативе Европейского вещательного союза (EBU). Конкурс объединяет участников из 56 стран Европы, имеет десятки партнеров в Америке, Азии, Африке, Австралии. Вместе они охватывают аудиторию в миллиард с лишним человек.

Бессонов появился на свет в Петербурге в 2002 году. Игрой на фортепиано начал заниматься в шесть лет. Юноша является обладателем Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена, первых премий конкурсов имени А. Рубинштейна "Фортепианная миниатюра в русской музыке", ASTANA РIАNO PASSION, "Молодые дарования России". Кроме этого, он удостоен призов конкурса правительства Санкт-Петербурга "Юные дарования" и Grand Piano Competition в Москве. Финалист всероссийского конкурса "Синяя птица".